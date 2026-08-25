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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل تعليم الشيوخ: توجيهات السيسي تضع الجامعات المصرية على طريق المنافسة العالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بالخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وقال نسيم، في تصريح صحفي، إن توجيهات الرئيس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، تؤكد أن تطوير التعليم يمثل محورًا أساسيًا في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

برامج دولية ودرجات علمية مشتركة لرفع تنافسية الخريجين

وأوضح وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ أن التوسع في البرامج الدولية والدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية، يمثل خطوة مهمة لرفع تنافسية خريجي الجامعات المصرية وإتاحة فرص تعليمية وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن التوسع في الشراكات الأكاديمية وافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير منظومتي التعليم والبحث العلمي، فضلًا عن توفير مسارات تعليمية متقدمة للطلاب داخل مصر.

المستشفيات الجامعية.. تعليم طبي متطور وخدمة صحية أفضل

وأكد نسيم أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير وتشغيل المستشفيات الجامعية تعكس أهمية الربط بين جودة التعليم الطبي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة الرعاية الصحية، فضلًا عن دورها في تدريب وتأهيل طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبي، ما يجعل تطويرها ورفع كفاءتها ضرورة لتحسين الخدمة الصحية والتعليم الطبي في آن واحد.

البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع

وشدد وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على ضرورة توجيه الجامعات ومراكز الأبحاث نحو دراسة التحديات والقضايا التي تواجه الدولة، مؤكدًا أهمية أن يكون البحث العلمي أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وأهداف وخطط التنمية.

الميكنة ترفع كفاءة الجامعات وتحسن الخدمات

وأشار النائب إلى أن استكمال تطبيق الميكنة والتحول الرقمي داخل الجامعات يمثل أحد المحاور المهمة لتطوير المنظومة التعليمية، لما له من دور في تحسين الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة الإدارة الجامعية وتعزيز موضوعية التقييم.

نادر نسيم: الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير التعليم الجامعي تحمل رسالة واضحة بأهمية الاستثمار في الإنسان المصري، مشددًا على أن الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي والخدمات الجامعية يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيل لجنة التعليم النائب نادر يوسف نسيم

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