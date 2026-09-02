من الأهرامات إلى الأسواق الشعبية.. مذيعة صينية تكتشف سحر مصر وتحتفي بعمق العلاقات بين البلدين

خاضت المذيعة بالتليفزيون الصيني ليو شين جولة سياحية وثقافية في القاهرة، زارت خلالها عددًا من أبرز المعالم الأثرية والسياحية في مصر، في مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، إلى جانب جولة في الأسواق الشعبية للتعرف عن قرب على تفاصيل الحياة اليومية والثقافة المصرية.

ووثقت ليو شين رحلتها عبر حسابها على منصة «إكس»، حيث شاركت جانبًا من زيارتها للأهرامات والمتحف المصري الكبير، معربة عن إعجابها بما شاهدته من آثار تجسد عراقة الحضارة المصرية وامتداد تاريخها لآلاف السنين.

وقالت المذيعة الصينية: «بالأمس، تجولتُ في سوق بوسط القاهرة، حيث لامستني دفء وكرم أهلها، واليوم، وأنا أقفُ أمام الأهرامات، رمز الحضارة المصرية القديمة، لم يسعني إلا أن أتأمل في المسيرة التي جمعت الصين ومصر على مر السنين، فمن الثقة السياسية إلى التعاون الاقتصادي، باتت هذه الصداقة أكثر وضوحًا في حياة الناس».

ولم تقتصر جولة ليو شين على المواقع الأثرية، إذ حرصت على زيارة عدد من الأسواق الشعبية المصرية، في محاولة للتعرف على المنتجات المحلية والأجواء التي تميز الشوارع والأسواق، وخوض تجربة تعكس جانبًا من العادات والتقاليد المصرية.

كما أبدت المذيعة الصينية إعجابها بالمطبخ المصري، مشيدة بتنوع الأكلات الشعبية وما تتميز به من نكهات وأصناف مختلفة، لتضيف تجربة الطعام إلى جولتها الثقافية التي جمعت بين اكتشاف المعالم التاريخية والتعرف على الحياة اليومية للمصريين.