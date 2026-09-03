محاكمة متهم بحيازة قنبلة في العمرانية.. الأحد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 6 سبتمبر 2026، محاكمة متهم بحيازة قنبلة من مخلفات الحرب وأسلحة نارية، في القضية رقم 893 لسنة 2026 جنايات العمرانية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم بتاريخ 24 يونيو من عام 2026، بدائرة قسم العمرانية حاز مواد مفرقعة" قنبلة يدوية"، وحاز سلاح ناري "مسدس"، و24 طلقة.

وأضافت اللتحقيقات أن المتهم حال سيرة على الطريق الدائري، أبصر قوة أمنية فتخل عنها وتبين احتوائها على سلاح ناري وقنبلة يدوية، وأقر المتهم حيازته للمضبوطات للدفاع عن النفس نظرا لوجود خصومة ثأرية.