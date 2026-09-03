يتربى في عزك.. جمال شعبان يهنئ محمد صلاح برسالة مؤثرة

احتفل اللاعب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، بمولوده الجديد ليل، وقد حاز الأسم إعجاب متابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا.

جمال شعبان يهنئ محمد صلاح

حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على تهنئة محمد صلاح وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك.

كتب جمال شعبان: "يتربي في عزك يا صلاح، وبعد (ليل ) ييجي فجر وصبح وضحي ونهار وفي الليل سكن وسمر وقمر ونجوم."

ويأتي ميلاد مولود محمد صلاح ليعيد إلى الأذهان تصريحات تلفزيونية سابقة للنجم المصري، تحدث خلالها عن حلم قديم راوده منذ الصغر، وهو أن يُرزق بمولود ذكر، قبل أن يؤكد أن الأمر لم يعد يمثل فارقًا بالنسبة له بعدما رزق بابنتيه مكة وكيان.

وقال محمد صلاح في تصريحاته السابقة: «طول عمري وأنا صغير كان نفسي يبقى عندي ولد، لما جالي البنتين ولا فارق معايا أي حاجة، مش بتاع ولد يكمل مسيرتي وكده، ماليش دعوة، ومكة تطلع اللي هي عايزة تطلعه».

وأكد صلاح خلال حديثه أنه لا يفرض على أبنائه مسارًا محددًا في المستقبل، وأن لكل منهم الحرية في اختيار الطريق الذي يريده، مشيرًا إلى رغبته في أن تعيش ابنته مكة حياتها بالشكل الذي تفضله.

وبعد سنوات من تلك التصريحات، تحقق حلم محمد صلاح بالفعل بعدما أصبح أبًا لمولود ذكر، في خبر أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهيره ومحبيه، الذين حرصوا على تهنئته بالمولود الجديد.

ويأتي الخبر السعيد بالتزامن مع خوض محمد صلاح مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، عقب انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور التركي، في صفقة حظيت باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

ويملك صلاح مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية والعربية، وأحد أهم اللاعبين المصريين في تاريخ اللعبة.

وبذلك يعيش محمد صلاح خلال الفترة الحالية فرحتين؛ الأولى على المستوى العائلي مع استقبال مولوده الذكر الجديد، والثانية على المستوى الكروي مع بداية مرحلة جديدة بقميص طرابزون سبور، ليصبح أبًا لثلاثة أبناء هم مكة وكيان والمولود الجديد.