الفحص الطبي يحسم موقف أكرم توفيق من العودة لقائمة الأهلي

يخضع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد موقفه النهائي من العودة إلى قائمة الفريق في المباريات المقبلة.

كان أكرم توفيق قد غاب عن مواجهتي الأهلي أمام زد وسموحة بسبب الإصابة، حيث يسعى الجهاز الطبي للاطمئنان على مدى تعافيه وتحديد درجة جاهزيته البدنية والطبية، قبل حسم موقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويترقب الجهاز الفني بقيادة عموتة نتيجة الفحص الطبي للاعب، في ظل رغبته في استعادة جميع العناصر المصابة بشكل تدريجي، مع التأكيد على عدم التعجل في عودة أي لاعب إلى المباريات قبل اكتمال جاهزيته.

ويأمل الجهاز الفني أن تمنح الفحوصات الطبية الضوء الأخضر لأكرم توفيق للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق، وفقًا لمدى استجابته للعلاج وجاهزيته خلال الفترة المقبلة.