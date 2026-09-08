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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك يعلن غياب بيسيو أمام فينورد ويكشف تطورات إصابة دي يونج

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، غياب الجناح البلجيكي جيسي بيسيو عن مواجهة فينورد الهولندي، المقرر إقامتها الأربعاء المقبل، في افتتاح مشوار الفريق الكتالوني ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لخوض أولى مبارياته في الدور الأول من البطولة الأوروبية، وسط تطلعات كبيرة للمنافسة على اللقب، بينما يواصل الجهاز الفني متابعة حالة عدد من اللاعبين المصابين.

بيسيو خارج حسابات برشلونة أمام فينورد

وتحدث فليك عن وضع جيسي بيسيو وخطة النادي بشأن اللاعب البلجيكي، مؤكدًا أنه لن يكون ضمن قائمة برشلونة خلال مواجهة فينورد، رغم عدم معاناته من أي إصابة.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: «لن يكون ضمن الفريق يوم الأربعاء، لكنه بخير. الفكرة هي أن يتدرب معنا ويلعب مع برشلونة أتلتيك».

وأضاف: «لكنه مرتبط بنا ولديه إمكانات مميزة».

ويبدو أن الجهاز الفني يفضل منح اللاعب فرصة للمشاركة بصورة أكبر مع برشلونة أتلتيك، على أن يواصل تدريباته مع الفريق الأول ويحافظ على ارتباطه بالمجموعة.

فليك يكشف موقف دي يونج

كما تطرق فليك إلى موقف لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، الذي يواصل مرحلة التعافي من إصابته في الركبة اليمنى، مؤكدًا أن اللاعب يعمل بجد من أجل العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال فليك: «لديه إمكانات هائلة، وأنا سعيد بوجوده معنا. عليه أن يتعافى ويتدرب كثيرًا، وهذا ما يفعله».

وأضاف: «آمل أن نتمكن من رؤيته خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

إصابة قوية بعد كأس العالم

وكان دي يونج قد شارك في المباريات الثلاث الأخيرة لهولندا خلال كأس العالم، رغم معاناته من آلام في الركبة اليمنى، قبل أن تتفاقم الإصابة بصورة واضحة، وظهر اللاعب متأثرًا خلال مواجهة المغرب.

وبرر لاعب برشلونة مشاركته رغم الآلام، بعدما أوضح أن الأطباء أخطأوا في تقدير حالته الصحية، وقللوا من خطورة الأعراض التي كان يعاني منها في الركبة.

وبعد خروج المنتخب الهولندي أمام المغرب، قرر دي يونج الحصول على فترة راحة لعدة أسابيع، قبل أن يعود إلى المدينة الرياضية في 13 يوليو، إلا أن حالة القلق استمرت مع ظهور الألم والتورم بشكل واضح في الركبة.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب في برشلونة مدى خطورة الإصابة، بعدما كشفت عن وجود تمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.

برشلونة ينتظر عودة دي يونج

ويأمل الجهاز الفني لبرشلونة في استعادة خدمات دي يونج خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في خط وسط الفريق.

وفي الوقت الذي تأكد فيه غياب بيسيو عن مواجهة فينورد، يواصل دي يونج برنامجه التأهيلي والتدريبي، انتظارًا لحصوله على الضوء الأخضر للعودة إلى المشاركة مع الفريق.

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