قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقيادة آمنة.. نصائح من «الأرصاد الجوية» للتعامل مع الشبورة صباحا
أخبار التكنولوجيا | بدء حجز iPhone 18 Pro Max في مصر اليوم.. إنستجرام يطلق ميزة جديدة لعرض المحتوى
رئيس الوزراء يتابع مشروعات كفر الشيخ ويوجه بسرعة الإنجاز.. الحكومة تكشف تفاصيل الجولة
السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: عضوية مصر في البريكس تعزز مكانة المنظمة
ثابتة دون تغيير..سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
زيارة عون للنبطية تضع الانسحاب الإسرائيلي في صدارة الأولويات.. خبير عسكري يكشف
رويترز: تقدم الحوثيين في اليمن يضع إدارة ترامب أمام مأزق جديد
مصطفى خاطر من مهرجان الغردقة لسينما الشباب: عادل إمام أعظم فنان وظاهرة لن تتكرر
طقس الأحد 13 سبتمبر 2026.. درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 37 مئوية
تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل
الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي: يجب التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإيجار القديم بعد مارس 2027.. ماذا سيحدث للوحدات التابعة للشركات والجهات الاعتبارية؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
محمد الشعراوي

مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، تتجه أنظار الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية إلى ما سيحدث للوحدات المؤجرة بعد مارس 2027. 

ويطرح انتهاء المهلة عددًا من الأسئلة المهمة، خاصة بشأن الإخلاء، وتسليم العين، وإمكانية تجديد العلاقة بين الطرفين.

قانون 10 لسنة 2022 يحدد نهاية العلاقة القديمة

وضع القانون رقم 10 لسنة 2022 إطارًا زمنيًا لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، ومنح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

وخلال تلك الفترة، تم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تدخل العقود المشمولة بالقانون مرحلة جديدة تنتهي معها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

ماذا يحدث في مارس 2027؟

بحلول مارس 2027 تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وبالتالي تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

ويترتب على ذلك التزام المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار شغلها بموجب علاقة إيجارية جديدة.

هل يستطيع المستأجر البقاء في الوحدة؟

يمكن استمرار الانتفاع بالوحدة إذا توصل المالك والمستأجر إلى اتفاق جديد.

وفي هذه الحالة يتم تحرير عقد إيجار جديد، ويتم تحديد قيمة الإيجار والمدة وباقي الشروط بناءً على الاتفاق بين الطرفين، بدلًا من الاستمرار في العقد القديم.

الملاك والمستأجرين الأشخاص الاعتبارية قانون 10 لسنة 2022 مارس 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

صورة ارشيفية

بشرى سارة لمحبي الشتاء.. موعد انتهاء الصيف وانخفاض الرطوبة

أسعار البيض

عكس التوقعات| مفاجأة فى أسعار البيض بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. الأبيض يتراجع والساسو يرتفع

لاعبو الزمالك

قرارات صعبة.. أزمة مالية تضرب الزمالك ولاعبان على أعتاب الرحيل في يناير

علي حمدي

علي حمدي: أنا رقم 1 في مصر.. وإمام عاشور الأفضل لأنه مختلف

سفارة بريطانيا

براتب 882 دولاراً شهرياً.. وظيفة مغرية في السفارة البريطانية بالقاهرة

ترشيحاتنا

قطع الأشجار

اغرسها ولا تقطعها.. الأزهر يحذر: قطع الأشجار والاعتداء عليها سلوك عدواني

وزارة الأوقاف

التعاقد مع 259 إمامًا.. إنجازات إدارة الموارد البشرية بالأوقاف خلال أغسطس 2026

المصحف الشريف

رمضان عبد المعز: سورة النور منهج متكامل لبناء الأسرة والمجتمع

بالصور

نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك

ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك
ناقل الحركة الأوتوماتيك

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد