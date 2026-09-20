طارق فهمي: تنسيق مصري أمريكي مستمر لحلحلة أزمات الشرق الأوسط

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حول عدد من الملفات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

الاتصالات بين القاهرة وواشنطن

وأوضح فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاتصالات بين القاهرة وواشنطن تشمل ملفات عدة، من بينها الأوضاع في السودان وليبيا وقطاع غزة، إلى جانب التطورات الإقليمية الأخرى.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى وجود اهتمام أمريكي بالاستماع إلى الرؤية المصرية تجاه التطورات المتعلقة بمضيق باب المندب، لافتًا إلى إمكانية نقل رسائل إلى أطراف داخل المنطقة وخارجها في إطار التنسيق والمسؤولية المشتركة بين البلدين.

أهمية استمرار التشاور المصري الأمريكي

وشدد فهمي على أهمية استمرار التشاور المصري الأمريكي في ظل تعدد الأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن التعامل مع التطورات الراهنة يتطلب قدرًا من القدرة على التفاعل والاستيعاب، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.