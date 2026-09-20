رئيس جامعة دمنهور: كلية الطب حلم طال انتظاره.. ونستقطب أفضل الكفاءات

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، اليوم، أعمال اللجنة العليا لإجراء المقابلات الشخصية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بكلية الطب - جامعة دمنهور عن طريق النقل أو الندب من الجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعة 49 لسنة 1972، في خطوة جديدة نحو استكمال البنية الأكاديمية لكلية الطب البشري بجامعة دمنهور.

وتشكلت اللجنة من نخبة من القيادات الأكاديمية برئاسة الدكتورة هدى دعبيس، الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة بجامعة دمنهور ونائب رئيس الجامعة الأسبق رئيسا، وعضوية كل من الدكتور صديق عبد السلام أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب ونائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، الدكتور إيهاب الرويني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري بجامعة دمنهور، الدكتور عادل نصر الأستاذ المتفرغ وعميد كلية العلوم الأسبق بجامعة دمنهور، الدكتور محمود الزلباني أستاذ طب الأطفال وعميد كلية الطب البشري الأسبق بجامعة الإسكندرية، الدكتورة رشا فاضلي القائم بعمل وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كحلة القائم بعمل وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث.

من جانبه صرح الدكتور إلهامي ترابيس، بأن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية للجامعة لتأسيس كلية طب على أسس أكاديمية راسخة، وتوفير كوادر أكاديمية متميزة تمتلك من الخبرة العلمية والبحثية والسريرية ما يؤهلها للمساهمة في تأسيس كلية طب قادرة على المنافسة، مؤكدا أن معايير المفاضلة بين المتقدمين تقوم على أسس موضوعية وشفافة، ترتكز على التميز في الإنتاج العلمي والبحثي المنشور دوليا، الخبرة الأكاديمية والسريرية في مجال التخصص، الكفاءة في العملية التعليمية وخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على استقطاب أفضل الكفاءات لبناء صرح طبي يليق بأبناء محافظة البحيرة ويقدم خدمة تعليمية وطبية متميزة.

وأضاف "ترابيس" أن كلية الطب بجامعة دمنهور تمثل مشروعا قوميا لمحافظة البحيرة، وأن الجامعة لا تدخر جهدا في توفير كافة المقومات المادية والبشرية لضمان بدء الدراسة بها وفقا لأحدث المعايير لجودة التعليم الطبي، بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن الإقبال الكثيف من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات للتقدم للعمل بجامعة دمنهور يعكس ما وصلت إليه الجامعة من مكانة وسمعة أكاديمية مرموقة خلال الفترة الأخيرة ومستقبلها الواعد.

جدير بالذكر أن جامعة دمنهور أعلنت في أغسطس الماضي عن حاجة كلية الطب إلى شغل عدد من وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في 34 تخصصا مختلفا عن طريق النقل أو الندب، وذلك في إطار دعم الكلية بالكفاءات العلمية وسد احتياجات الأقسام المختلفة، وشملت الوظائف المطلوبة أعضاء هيئة التدريس من درجات أستاذ، وأستاذ مساعد، ومدرس، إلى جانب أعضاء الهيئة المعاونة بدرجتي معيد ومدرس مساعد.