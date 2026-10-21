اجتماعات دولية لتعزيز مستقبل السلاح قبل أولمبياد بريزبين 2032

شهدت مدينة بريزبين الأسترالية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين الاتحاد الدولي للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، وعدد من المؤسسات الرياضية والحكومية في أستراليا، لبحث سبل تطوير اللعبة وتعزيز حضورها خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية عام 2032.

وضمت الاجتماعات ممثلين عن الاتحاد الأوقيانوسي للمبارزة والاتحاد الأسترالي، إلى جانب مسؤولين من حكومة ولاية كوينزلاند واللجنة المنظمة لأولمبياد بريزبين 2032 واللجنة الأولمبية الأسترالية، حيث تناولت المناقشات فرص توسيع التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم انتشار رياضة السلاح في أستراليا ومنطقة أوقيانوسيا.

ركزت الاجتماعات على الفرص التي توفرها استضافة بريزبين للألعاب الأولمبية والبارالمبية، باعتبارها محطة مهمة لتعزيز الاهتمام برياضة السلاح وتطوير بنيتها، إلى جانب توطيد الشراكات بين الاتحادات الرياضية والمؤسسات المنظمة للحدث الأولمبي.

وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى استثمار الاستعدادات للأولمبياد في دعم نمو اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الزيارة لحظة مميزة بتوقيع عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح ، وأندريا تشابلين، رئيسة الاتحاد الأوقيانوسي للمبارزة، على الحائط المخصص لتوقيعات الشخصيات الأولمبية من مختلف الرياضات، داخل مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد بريزبين 2032.

وعكست هذه الخطوة حضور أسرة السلاح ضمن التحركات المرتبطة بالتحضير للدورة الأولمبية المقبلة، وأهمية التنسيق بين الاتحادات الدولية والقارية والوطنية لضمان استمرار تطوير اللعبة.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأسترالي للسلاح عن تقديره لحفاوة الاستقبال والدعم الذي قدمه الشركاء خلال الزيارة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون المشترك لبناء مستقبل أكثر قوة للعبة في أستراليا وأوقيانوسيا، وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.