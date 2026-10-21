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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غدًا انطلاق جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات

جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات
جولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح الأهرامات
عبدالله هشام

تنطلق غدًا الخميس، بسفح أهرامات الجيزة، منافسات جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز للفروسية، والتي تستضيفها مصر للمرة الأولى، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، في حدث استثنائي يجمع بين سحر الحضارة المصرية القديمة وأعلى مستويات المنافسة الرياضية الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشهد الجولة مشاركة نحو 100 حصان وأفضل 50 فارسًا على مستوى العالم، يتصدرهم كوكبة من أصحاب الميداليات الأولمبية، وفي مقدمتهم البريطاني بن ماهر، صاحب 3 ذهبيات أولمبية، إلى جانب الألماني كريستيان كوكوك، بطل أولمبياد باريس، ومواطنه ماركوس إينينج، بطل أولمبياد سيدني، فضلًا عن عدد من النجوم، من بينهم ماركو كوتشر ودانيال دوسر وكيان أوكونور وسيمون ديليستر وبيتر ديفوس.

كما تشهد المنافسات حضورًا مصريًا مميزًا، بمشاركة فريق مصري  مكون من الفارس نائل نصار وسامح الدهان يتنافسان في السلسلة العالمية، ما يمنح الفرسان المصريين فرصة لاكتساب خبرات دولية على أرض الوطن.

وعلى الصعيد التنظيمي، واصلت الجهات المعنية والاتحاد المصري للفروسية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، جهودها المكثفة لمتابعة استقبال الخيول وتسكينها، وتجهيز كافة المساحات والخدمات اللوجستية بمنطقة الأهرامات، لضمان خروج الحدث بأعلى المعايير التنظيمية العالمية.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لجولة لونجين العالمية لقفز الحواجز بسفح أهرامات الجيزة تعكس ما تحظى به الدولة المصرية من مكانة رائدة وثقة دولية في قدرتها على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة للترويج للوجهات  السياحية والحضارية المصرية، وتقديم صورة مشرفة عن مصر أمام العالم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الحدث يشهد مشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم، ويمنح الفرسان المصريين فرصة للاحتكاك بأصحاب الخبرات الدولية، بما يدعم تطوير رياضة الفروسية في مصر، موجهًا الشكر للاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر والجهات المشاركة في التنظيم على جهودهم المبذولة لخروج الحدث بالشكل اللائق.

وزير الرياضة سفح أهرامات الجيزة قفز الحواجز للفروسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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