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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد هاتريك فيل فودين.. أشهر ثلاثيات الأهداف في دوري أبطال أوروبا

فودين
فودين
إسراء أشرف

خطف الإنجليزي فيل فودين الأضواء في دوري أبطال أوروبا، بعدما ساهم بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في فوز مانشستر سيتي على آيك أثينا اليوناني بنتيجة 5-1، خلال المواجهة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة.

وسجل فودين ثلاثة أهداف خلال اللقاء، في أداء هجومي مميز ساهم في قيادة الفريق الإنجليزي إلى انتصار كبير، ليؤكد حضوره بقوة على الساحة الأوروبية.

ولم تكن ثلاثية فودين الوحيدة التي تستحق التوقف عندها في تاريخ البطولة، إذ شهدت المسابقة العديد من العروض الاستثنائية التي تركت بصمتها في ذاكرة الجماهير.

أبرز ثلاثيات الأهداف في دوري أبطال أوروبا:

محمد صلاح أمام رينجرز:

 سجل النجم المصري ثلاثة أهداف خلال فوز ليفربول بنتيجة 7-1 في أكتوبر 2022، وحقق رقمًا قياسيًا بتسجيل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما أحرز أهدافه الثلاثة في 6 دقائق و12 ثانية.

كيليان مبابي أمام أولمبياكوس:

 قدم المهاجم الفرنسي عرضًا تهديفيًا استثنائيًا في نوفمبر 2025، بعدما سجل أربعة أهداف في فوز ريال مدريد على أولمبياكوس بنتيجة 4-3. وجاءت أهدافه الثلاثة الأولى خلال 6 دقائق و42 ثانية، ليحقق ثاني أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة.

روبرت ليفاندوفسكي أمام ريد بول سالزبورج:

 أحرز المهاجم البولندي ثلاثة أهداف خلال فوز بايرن ميونيخ بنتيجة 7-1 في مارس 2022، بعدما سجل أهدافه الثلاثة خلال أول 23 دقيقة من المباراة، ليساهم في تأهل الفريق الألماني إلى ربع النهائي.

كريستيانو رونالدو أمام فولفسبورج:

 قدم النجم البرتغالي واحدة من أبرز الثلاثيات في الأدوار الإقصائية، بعدما سجل ثلاثة أهداف في فوز ريال مدريد على فولفسبورج بنتيجة 3-0 في أبريل 2016، ليقود الفريق الملكي إلى نصف النهائي بعد خسارته مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وتؤكد هذه الإنجازات أن تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة يظل من أبرز الإنجازات الفردية في البطولة الأوروبية، خاصة عندما يأتي في مواجهات حاسمة ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق الانتصارات.

أما فودين، فيأمل أن تمنحه ثلاثيته أمام آيك أثينا دفعة إضافية لمواصلة التألق، ومساعدة مانشستر سيتي على المنافسة بقوة في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

فيل فودين مانشستر سيتي السيتي هاتريك فودين فودين آيك آثينا دوري أبطال أوروبا

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