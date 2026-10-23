انطلاق جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز من منطقة أهرامات الجيزة

شهدت جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في القاهرة انطلاقتها التاريخية في مصر، بالتزامن مع الظهور الأول لدوري الأبطال العالمي (GCL)، برعاية العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، حيث اجتمعت أبرز فرق قفز الحواجز العالمية للتنافس في رحاب أهرامات الجيزة، أحد أشهر المعالم الحضارية في العالم، على مدار ثلاثة أيام. وشكّل الحدث محطة بارزة في موسم 2026، مضيفًا فصلًا جديدًا إلى سجل مصر في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العسكرية المصرية، والاتحاد المصري للفروسية.

وجمع اليوم الأول مزيجًا من المنافسات عالمية المستوى، والمواهب المصرية في رياضة الفروسية، إلى جانب نخبة من الضيوف المتميزين من قطاعات الرياضة والأعمال والترفيه، مما مهّد الأجواء لثلاثة أيام من العروض الاستثنائية لقفز الحواجز على أرض أهرامات الجيزة الخالدة. وقد حضر الفعالية يان توبس، مؤسس ورئيس جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، مما يعكس مدى أهمية وصول الجولة إلى مصر وتوسّعها المستمر عبر مختلف الوجهات الدولية.

وتأتي محطة القاهرة ضمن موسم 2026 من جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لانطلاق الجولة، ويضم 17 محطة عبر أربع قارات، بجوائز مالية إجمالية تتجاوز 36 مليون يورو. ومنذ انطلاقها عام 2006، رسّخت الجولة مكانتها ضمن أبرز بطولات قفز الحواجز الدولية، مستقطبةً نخبة الفرسان والخيول إلى عدد من أشهر المدن والوجهات حول العالم.

وفي هذا السياق، صرّح يان توبس، مؤسس ورئيس جولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، قائلاً: "إقامة الجولة عند أهرامات الجيزة للمرة الأولى تمثل لحظة تاريخية استثنائية للبطولة، وإنجازاً نفخر به كثيراً. فعندما انطلقت الجولة قبل 20 عاماً، كانت رؤيتي تتمثل في نقل رياضة قفز الحواجز إلى وجهات استثنائية حول العالم، وإتاحة فرص جديدة للفرسان والخيول، إلى جانب تعريف جماهير جديدة بهذه الرياضة. واليوم، فإن رؤية أفضل فرسان العالم يتنافسون أمام أحد أبرز المعالم التاريخية على مستوى العالم تعكس بصورة رائعة حجم التطور الذي حققناه على مدار السنوات الماضية. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع من ساهموا في تحويل هذا الحدث الطموح إلى واقع ملموس، وآمل أن تكون هذه البطولة بداية لإرث مستدام لرياضة قفز الحواجز في مصر".

ومن جانبه، قال مبارك آل ثاني، نائب مدير مبادرة «الأعوام الثقافية» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تجمع الرياضة بين الثقافات وتفتح آفاقًا للتواصل والتقارب. وهنا في القاهرة، يلتقي الفرسان والجماهير من مختلف أنحاء العالم في تجربة مشتركة، يتقاسمون خلالها ترقّب كل قفزة وما يصاحبها من حماس، في موقع يحتل مكانة محورية في تاريخ مصر، وتمنح هذه التجارب المشتركة العلاقات بين الدول بُعدًا إنسانيًا أعمق، من خلال إتاحة الفرصة للتواصل المباشر والتعرّف على ثقافات متنوعة. وفي هذا الإطار، تؤدي مبادرة "الأعوام الثقافية "دورًا في تعزيز التقارب بين المجتمعات وبناء روابط مستدامة بينها، بالتزامن مع استعداد قطر ومصر للاحتفاء بشراكتهما الثقافية ضمن مبادرة «العام الثقافي قطر – مصر – اليونان 2027.

وتضمن برنامج اليوم الافتتاحي ثلاث منافسات؛ استُهلّت بمنافسات الفردي ضمن دوري الأبطال العالمي (GCL) على مسار بارتفاع 1.60 متر، تلتها الجولة الأولى لمنافسات الفرق في الدوري ذاته على الارتفاع نفسه. واُختتم اليوم بإقامة نهائي الفرق لدوري الأبطال العالمي على مسار بارتفاع 1.55 متر، لتُسدل الستار على منافسات الفرق لليوم الأول وتمهيدًا لفعاليات الأيام المتبقية من الجولة.

كما أتاح الحدث منصة دولية لإبراز المواهب المصرية في رياضة الفروسية، بمشاركة نايل نصار وسامح الدهان ضمن فريق "فراعنة القاهرة" (Cairo Pharaohs) في منافسات دوري الأبطال العالمي. وسبق لنصار تمثيل مصر في دورتي الألعاب الأولمبية لندن 2012 وطوكيو 2020، كما فاز بالجائزة الكبرى لجولة لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في نيويورك عام 2019. أما الدهان، الذي بدأ مسيرته في ركوب الخيل بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالقاهرة قبل الانتقال إلى المنافسات الدولية، فقد فاز بالجائزة الكبرى للجولة في باريس عام 2018.

وتنافس الفارسان المصريان إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء في رياضة قفز الحواجز، من بينهم أبطال أولمبيون وحائزون على ميداليات في بطولات العالم وفائزون متعددون بالجائزة الكبرى للجولة، وهم بن ماهر، ودانيال دويزر، وماركوس إهنينغ، وكريستيان كوكوك، وبيتر ديفوس، وسيمون ديلستر، وسيان أوكونور، وماركو كوتشر، وصوفي هينرز، وتيبو سبيتس، ودينيس لينش، وعبد سعيد، وماكس كونه، وعبد الرحمن الراجحي، والشيخ علي بن خالد آل ثاني، وباسم محمد. وقد أتاحت هذه المشاركة فرصة لإبراز المواهب المصرية على الساحة الدولية، وتعزيز حضور مصر ضمن مجتمع قفز الحواجز العالمي.

وشهدت منافسات دوري الأبطال العالمي محطة بارزة في موسم 2026، بعدما تُوّج فريق Riesenbeck International powered by Horse Gym بلقب البطولة لعام 2026، عقب فوزه في المنافسة الثانية لدوري الأبطال العالمي ضمن فئة CSI5* على مسار بارتفاع 1.60 متر، برعاية العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) وجاء فريق Istanbul Warriors powered by Carpe Diem Equestrian Team في المركز الثاني، فيما حلّ الفريق صاحب المركز الثالث في ختام المنافسات. وخلال مراسم التتويج، سلّم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، جائزة الفريق الفائز، فيما سلّم يان توبس، مؤسس ورئيس دوري الأبطال العالمي، جائزة الفريق الحاصل على المركز الثاني، وقدّم الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، جائزة الفريق الحاصل على المركز الثالث.

وعلى صعيد الحضور الجماهيري، استقبل اليوم الافتتاحي أكثر من 3500 متفرج، فيما نفدت التذاكر قبل انطلاق الحدث، في مؤشر على الاهتمام المتزايد بمنافسات الفروسية الدولية في مصر. ومن خلال استضافة منافسات قفز الحواجز العالمية في محيط أحد أبرز معالمها التاريخية، تسهم الجولة في توسيع قاعدة الجمهور المهتم بهذه الرياضة، وجذب شرائح جديدة تتجاوز مجتمع الفروسية التقليدي، إلى جانب إبراز قدرة القاهرة على استضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى في مواقع ذات مكانة تاريخية عالمية.

وأُقيم الحدث بدعم من رعاته، وهم العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) ، وتطوير مصر (Tatweer Misr) ، والمصرية للاتصالات (WE) ، وAMEA Power، وMaridive، وLord كما شهد حضور عدد من نجوم الفن والشخصيات الرياضية والمؤثرين في قطاع الفروسية، بما يعكس جاذبية الحدث لمختلف شرائح الجمهور وإمكاناته في توسيع قاعدة المهتمين برياضة قفز الحواجز في مصر.