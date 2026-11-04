يفرض أموالا على قائدي السيارات.. القبض على سايس بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وطلبه مبالغ مالية من قائدى السيارات "دون وجه حق" نظير السماح لسياراتهم بالتوقف بأحد الشوارع بالجيزة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) وبحوزته (سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29/ أكتوبر المنقضى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









