عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي يقترب من 8 ملايين خلال 6 أشهر

ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الستة الأشهر الأولي من العام 2026، بنمو 65%.

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الستة الأشهر الأولي من العام 2026، إلى 7.946 مليون عميل مقابل 4.816 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 65%.

وصعدت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، لتسجل معدل نمو نحو 75.2%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66,769 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بـ38,111 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025 بمعدل زيادة 75.2%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء السيارات والمركبات، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، بنسبة 24% من إجمالي قيمة التمويلات، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 20%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.4%، في المرتبة الرابعة جاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.5%، ثم هواتف محمولة بنسبة 5.2%، واستحوذت التمويلات الأخرى علي نحو 24.9% من إجمالي التمويلات.