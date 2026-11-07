333 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى فرنسا خلال 9 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 333 مليون دولار، مقابل 302.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 10%، وبزيادة قيمتها نحو 31 مليون دولار.

وجاءت فرنسا في المركز السابع ضمن أكبر عشر دول مستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بما يعكس أهمية السوق الفرنسي ضمن الوجهات الأوروبية الرئيسية للصادرات المصرية.

وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن السوق الفرنسي يمثل أحد الأسواق الأوروبية المهمة التي تستهدف الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية تعزيز حضورها بها، مشيراً إلى أن استمرار نمو الصادرات إلى فرنسا يعكس وجود فرص تجارية يمكن البناء عليها لزيادة حجم التعاملات وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر مجموعة دولية مستوردة لصادرات القطاع، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليه نحو 3.47 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، بنمو 16%، وهو ما يعزز أهمية مواصلة العمل على زيادة التواجد المصري داخل الأسواق الأوروبية.

وأظهرت بيانات المجلس أن الأسمدة تصدرت قائمة المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية المصدرة إلى فرنسا بقيمة بلغت 153 مليون دولار، بما يمثل نحو 46% من إجمالي صادرات القطاع إلى السوق الفرنسي.

وجاءت الكيماويات العضوية في المركز الثاني بقيمة 85.4 مليون دولار، بما يمثل نحو 26% من إجمالي الصادرات، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 37 مليون دولار، ثم منتجات البتروكيماويات بنحو 34 مليون دولار.

كما بلغت صادرات الكيماويات غير العضوية نحو 18 مليون دولار، إلى جانب صادرات الأحبار والدهانات وادوات المائدة الزجاجية والمنتجات الورقية والمطاط والكيماويات المتنوعة والمواد اللاصقة.

ويعكس هذا التوزيع تنوع هيكل الصادرات المصرية إلى فرنسا، وعدم اقتصارها على مجموعة سلعية واحدة، بما يتيح فرصاً لزيادة انتشار المنتجات المصرية داخل السوق الفرنسي.

وأكد أبو المكارم أن المجلس يضع التوسع في الأسواق الأوروبية ضمن أولوياته، من خلال دعم الشركات المصرية في التعرف على متطلبات هذه الأسواق، والتواصل مع المستوردين والموزعين، والمشاركة في المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات إلى فرنسا تتطلب البناء على العلاقات التجارية القائمة، مع التركيز على المنتجات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتنافسية، والعمل على توسيع نطاق المنتجات المصدرة بما يتيح الاستفادة من حجم الطلب والفرص المتاحة داخل السوق الأوروبي.

وقال أبو المكارم : «إن الأسواق الأوروبية تمثل فرصاً مهمة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، ونعمل على مساعدة الشركات في تعزيز قدرتها على النفاذ إلى هذه الأسواق، وتطوير أدوات الترويج الخارجي، وبناء علاقات مباشرة ومستدامة مع المستوردين».

وأضاف أن المجلس يواصل جهوده للنمو في هذا السوق الهام من خلال تنظيم بعثة تجارية إلى فرنسا في الفترة من 1 إلى 6 فبراير 2027 في عدة قطاعات متخصصة من قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث بدأ المجلس التنسيق لها بالفعل مع الجهات المتخصصة والإعداد للقاءات الثنائية الخاصة بالشركات وكذا زيارة الاسواق والدراسات المبدئية، بما يساعد الشركات على فهم احتياجات الأسواق المستهدفة وتحديد الفرص المتاحة أمام منتجاتها لغزو السوق.

واختتم أبو المكارم تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف هو تعزيز مكانة المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية داخل الأسواق الأوروبية، وزيادة قيمتها التصديرية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي.