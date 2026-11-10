الجزاءات وعقود اللاعبين والمدربين.. موارد صندوق دعم قدامى لاعبي كرة القدم

حدد مشروع قانون دعم للاعبين القدامى، عددا من الموارد المالية المقترحة للصندوق، بهدف توفير مصادر تمويل مستقلة ومستدامة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية، وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية بدلًا من موارد الدولة.

وتتضمن موارد الصندوق المقترح عوائد الاستثمارات الرياضية، والرعايات والتبرعات، إلى جانب تخصيص نسب من الجزاءات وعقود اللاعبين والمدربين المصريين والأجانب، فضلًا عن حصيلة الغرامات الرياضية.

التواصل مع البنوك الحكومية

كما يشمل التصور المقترح التواصل مع البنوك الحكومية لتوفير قروض ميسرة، بما يدعم الملاءة المالية للجمعية ويساعدها على تطوير الخدمات المقدمة لقدامى اللاعبين.

أهداف مشروع القانون

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب نحو إيجاد آليات تمويل مستدامة للجمعية المصرية للاعبين القدامى، بما يضمن استمرار دورها في رعاية أعضائها وتقدير ما قدموه لكرة القدم المصرية.

جاء ذلك وفقا لما ذكره النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال كلمته في حفل الجمعية المصرية للاعبين القدامى، لتكريم أساطير كرة القدم المصرية.