تابع الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الخميس، آخر أيام الاختبارات التحريريَّة للسَّادة المتقدِّمين إلى المسابقة العامَّة للإيفاد للعام 2027/ 2028م، في جولة رافقه فيها الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، والأمناء المساعدون، وذلك بمقرِّ كليَّات: (أصول الدِّين، والشريعة والقانون، واللُّغة العربيَّة) في جامعة الأزهر بالدرَّاسة.

وتفقَّد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة عددًا من لجان الاختبارات، واطَّلع على انتظام سير العمل بها، ومتابعة الإجراءات التنظيميَّة المتعلِّقة بأداء المتقدِّمين لاختباراتهم، في إطار الحرص على تهيئة المناخ الملائم لسير الاختبارات، ومواصلة أعمال المسابقة وَفق الجدول الزَّمني المحدَّد.

متطلبات الإيفاد إلى الخارج

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الإيفاد إلى الخارج يتطلَّب إعدادًا عِلميًّا متكاملًا يجمع بين التمكُّن من العلوم الشرعيَّة والعربيَّة، والإلمام بالقضايا الفكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، بما يمكِّن الموفَد مِنَ التعامل الواعي مع طبيعة المجتمعات التي يعمل بها، والإجابة عن تساؤلات أبنائها في ضوء الفهم الصحيح للإسلام.

وأوضح الدكتور الجندي أنَّ الأزهر الشريف يُولِي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الموفَدين، والارتقاء بمستواهم العِلمي والثقافي؛ بما يساعدهم على أداء مهامهم في البيئات المختلفة، والتعامل مع ما تفرضه من تحديات فكريَّة وثقافيَّة، مؤكِّدًا أنَّ الموفَد الناجح هو مَن يجمع بين رسوخ العِلم، وحُسن البيان، والقدرة على مخاطبة الناس بما يناسب ثقافاتهم واحتياجاتهم.

وبيَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ العمل الدعوي خارج مصر يقتضي فهمًا عميقًا لاختلاف البيئات الثقافيَّة والاجتماعيَّة، وإدراكًا لطبيعة القضايا التي تشغل المجتمعات المختلفة، مشيرًا إلى أنَّ نجاح الموفَد يرتبط بقدرته على تقديم الخطاب الدِّيني بأسلوب يجمع بين وضوح الحُجَّة، وحُسن التواصل، ومراعاة اختلاف اللُّغات والثقافات.

وأشار فضيلته إلى أنَّ المرحلة الراهنة تفرض على الدعاة امتلاك أدوات معرفيَّة ومهاريَّة متنوِّعة، تُمكِّنهم من توظيف وسائل التواصل الحديثة، وعَرْض المعارف الإسلاميَّة بأساليب معاصرة، والتفاعل مع تساؤلات الجمهور وقضاياه بوعي علمي ومنهجي؛ بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة من رسالة الأزهر الشريف عالميًّا.

واستمرَّت فعاليَّات الاختبارات التحريريَّة على مدار ثلاثة أيَّام، في إطار المرحلة الأولى من مراحل المسابقة، التي تستهدف اختيار نخبة مِنَ الكوادر الأزهريَّة المتميِّزة عِلميًّا ودعويًّا، والقادرة على أداء رسالتها في مختلِف دول العالم.