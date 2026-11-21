أكد رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين عكست رؤية الدولة المصرية تجاه تعزيز الشراكة مع دول القارة الإفريقية، ودعم جهود تحقيق السلام والتنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه رسائل مهمة بشأن ضرورة توحيد الجهود الإفريقية وتعزيز المشاركة في القضايا والملفات المشتركة مع العالم.

وقال زهدي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، إن تحقيق التنمية في القارة الإفريقية يرتبط بشكل أساسي بتوافر السلام والاستقرار، موضحًا أن المنتدى يمثل إحدى آليات التعاون والتواصل بين دول القارة، ومنصة للحوار المشترك بين الحكومات والشعوب والقطاع الخاص والمؤسسات المؤثرة، لمناقشة التحديات ودفع مسارات التكامل الإفريقي.

وأضاف أن انعقاد المنتدى في مدينة أسوان يحمل دلالة مهمة، باعتبارها إحدى أبرز مدن جنوب مصر، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز التواصل مع دول الجنوب الإفريقي، لافتًا إلى أن المنتدى يأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات إقليمية وجيوسياسية متسارعة تنعكس تداعياتها على دول القارة.

وأشار خبير الشؤون الإفريقية إلى أن مواجهة التحديات الدولية والاستقطابات السياسية والاقتصادية تتطلب تكتلًا إفريقيًا واضحًا، مؤكدًا أهمية وحدة الإرادة السياسية وامتلاك الدول الإفريقية حلولًا وطنية لمشكلاتها، سواء كانت نابعة من داخل القارة أو مرتبطة بالتطورات العالمية.

وأوضح زهدي أن التحركات المصرية لتعزيز التعاون الإفريقي تتواصل عبر فعاليات ومحافل متعددة، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة استضافت خلال أكتوبر الماضي 3 فعاليات ذات طابع إفريقي، فيما يمثل منتدى أسوان امتدادًا لهذا الحراك، الذي يستهدف دعم التكامل بين دول القارة وتعزيز التعاون بين مؤسساتها وشعوبها.