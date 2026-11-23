شوربة مشروم من الأنواع التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في المطاعم والكافيهات، تتميز بمذاقها الشهي و المختلف عن الأنواع الأخرى مما يدفع البعض يحرص على تناولها دائما بالأخص مع قرب قدوم فصل الشتاء.

وصفات شوربة مشروم

مقادير شوربة مشروم



● 300 جرام مشروم شرائح

● 1 كوب كريمة طهي

● 2 كوب مرقة دجاج

● ملح

● رشة فلفل أسود

● رشة جوزة الطيب

● 2 مكعب زبدة

● 2 ملعقة دقيق

● نصف كوب لبن

● زعتر طازج عود

● 2 فص ثوم مفروم

طريقة تحضير شوربة مشروم



يشوح المشروم مع الثوم و الزبدة و الزعتر ثم تضاف جميع البهارات

يضاف الدقيق و اللبن و المرقة ثم الكريمة

و تقدم ساخنة

شوربة مشروم

مقادير شوربة مشروم بالبروكلي والكريمة



● زهرة بروكلي مسلوقة وردات صغيرة

● 500 جرام مشروم طازج شرايح

● 1 ثمرة بصل مفرومة

● مكعب مرقة

● مكعب زبدة كبير

● 3 كوب مرقة لحم أو دجاج

● ملعقة صغيرة فلفل أبيض

● ملعقة صغيرة بصل بودرة

● ملعقة صغيرة 7 بهارات

● ملح

● كوب كريمة طهي

● 2 ملعقة دقيق مذاب في ماء

طريقة تحضير شوربة مشروم بالبروكلي والكريمة



في وعاء يشوح البصل مع الزبدة

يضاف المشروم والبروكلي والفلفل الأسود والملح

تضاف المرقة وجميع البهارات

ثم تضاف الكريمة، وأخيرًا الدقيق المذاب

تخلط في محضر الطعام وتقدم ساخنة

شوربة مشروم بالبروكلي والكريمة

مقادير شوربة مشروم



● مشروم

● مرقة

● جزر

● ثوم

● بصل

● كرفس

● كريمة طبخ

● بصل أخضر

● زبدة

● زيت

● زعتر جاف

● نشا

● ملح وفلفل أسود

● خبز توست محمص

طريقة تحضير شوربة مشروم



يشوح الثوم المفروم في الزبدة والزيت في إناء على النار

يضاف المشروم والجزر والكرفس والبصل والبصل الأخضر

يضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل ويقلب كل الخليط

يضاف المرقة والنشا المذاب في القليل من المرقة أو الماء والكريمة ويقلب كل الخليط

يغرف الخليط عند النضج ويقدم مع الخبز

شوربة مشروم

مقادير شوربة المشروم



● ٣ ملاعق كبيرة زبدة

● ١ بصلة مفرومة

● ٤ فص ثوم مفروم

● ٤ كوب مشروم

● مكعب مرق

● ١ كوب كريمة طبخ

● ٣ ملعقة كبيرة دقيق

● ٢ ملعقة كبيرة بقدونس

● رشة جوزة الطيب

● ملح وفلفل

طريقة تحضير شوربة المشروم



يشوح المشروم مع البصل والثوم في الزبدة والزيت

ثم يضاف الدقيق ويخلط جيدا

ثم يضاف مكعب المرقة والماء المغلي والملح والفلفل وجوزة الطيب

ثم يخلط بالهاند بلندر

ثم يضاف قليل من المشروم والبقدونس

وتقدم ساخنة