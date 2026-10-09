اليوم.. صلاة الجنازة على حفيد ماجد المصري

تُشيَّع اليوم جنازة الطفل يونس أحمد حفيد الفنان ماجد المصري، عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي.

وكان قد أعلن الفنان ماجد المصري وفاة حفيده يونس أحمد ماجد المصري، نجل المخرج أحمد ماجد المصري، بعد 5 أيام فقط من ولادته، وسط حالة من الحزن خيمت على الأسرة.

وكان أحمد ماجد المصري قد استقبل قبل أيام توأمين، هما جبريل ويونس، قبل أن يعلن وفاة نجله يونس.



أعمال ماجد المصري

وشارك ماجد المصري فى مسلسل «أولاد الراعي» فى موسم دراما رمضان الماضي، والعمل من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث المسلسل حول ثلاثة أشقاء يبدأون حياتهم من ظروف بسيطة، قبل أن يخوضوا رحلة طويلة من الكفاح تنتهي بتكوين إمبراطورية تجارية كبيرة، إلا أن اتساع ثروتهم ونفوذهم يفتح الباب أمام خلافات وصراعات تهدد علاقتهم والكيان الذي نجحوا في بنائه.

ويرصد العمل تأثير المال والسلطة على العلاقات الأسرية، وما تفرضه الثروة من اختبارات للولاء والانتماء، من خلال مجموعة من المواجهات والصراعات التي تتصاعد بين الأشقاء.

