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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الملك لير والحالة خطيرة جدًا.. 4 عروض تضيء مسارح البيت الفني للمسرح

الحالة خطيرة جدًا
الحالة خطيرة جدًا
أحمد البهى

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أربعة عروض مسرحية متنوعة خلال الفترة الحالية ، على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية، بأسعار تذاكر تبدأ من 42 جنيهًا وتصل إلى 110 جنيهات.

ويستقبل المسرح القومي بالعتبة جمهوره مع العرض المسرحي «الملك لير» في التاسعة مساءً، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتتراوح أسعار التذاكر بين 60 و80 و110 جنيهات. العرض من تأليف ويليام شكسبير، وإخراج شادي سرور، وبطولة يحيى الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، وعادل خلف.

وعلى مسرح الطليعة، يُعرض «متولي وشفيقة» في التاسعة مساءً، أيام الخميس والجمعة والأحد، بسعر تذكرة 42 جنيهًا. العرض من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد، يسرا المنسي، منة اليمني، دالا حربي، أحمد عودة، تقى طارق، إسلام مصطفى، صلاح السيسي، أحمد راضي، عبد الله شوقي، وجوزيف مجدي.

ولعشاق عالم العرائس، يقدم مسرح القاهرة للعرائس «ذات والرداء الأحمر» في السابعة والنصف مساءً، أيام الخميس والجمعة والسبت، بسعر تذكرة 42 جنيهًا. العرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، وبأصوات نخبة من نجوم الفن، بينهم إسعاد يونس، هالة فاخر، تامر فرج، عمرو رمزي، سامي مغاوري، أشرف طلبة، عصام الشويخ، داليا طارق، وريم طارق، إلى جانب الأداء الحركي لنخبة من نجوم مسرح القاهرة للعرائس.

وفي الإسكندرية:

، يقدم مسرح بيرم التونسي العرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا» في الثامنة والنصف مساءً، أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، الموافق 8 و9 و10 و11 أكتوبر، وتتراوح أسعار التذاكر بين 82 و107 جنيهات. العرض من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة بدرية طلبة، رضا إدريس، أحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، إلى جانب نخبة من فناني مسرح الإسكندرية.

وتفتح شباك التذاكر أبوابها يوميًا في تمام الساعة 11 صباحًا، ويكون الحجز بالبطاقة البنكية «فيزا» فقط، ولا يتوفر الحجز أونلاين أو نقديًا، فيما يحصل الأطفال من سن 6 سنوات على تذكرة كاملة.

ويواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتنوعة للجمهور، من خلال برنامج يجمع بين المسرح الكلاسيكي والعروض الاجتماعية ومسرح العرائس، إلى جانب عروض مسرح الإسكندرية، بما يتيح للجمهور خيارات متعددة للاستمتاع بالعروض المسرحية، بأسعار تذاكر تبدأ من 42 جنيهًا.

وزارة الثقافة قطاع المسرح البيت الفني للمسرح الفنان إيهاب فهمي الملك لي متولي وشفيقة الحالة خطيرة جدًا

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