قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026
شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة
من يفعل هذا الأمر يوم الجمعة ينور الله وجهه يوم القيامة
إطلاق نار من أحد عناصر إدارة الهجرة يشعل نيويورك.. وممداني يطالب ترامب بوقف العمليات فورا
الرئيس السيسي يغادر كوريا الجنوبية ويتجه إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور
بعد 13 عاما من الإغلاق.. الجامع الأموي الكبير في حلب يستعيد مكانته التاريخية
بعد نجاتها من الحقن القـ.اتلة.. أشهر سجينة أمريكية تواجه صدمة نفسية إثر محاولة إعـ.دام فاشلة
حبس صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
هل يجوز الذهاب لشيخ لفك السحر؟.. الإفتاء تجيب
احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا بالذكرى الثالثة لـ7 أكتوبر.. اعتقالات وقيود أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبدالعظيم يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير: العربية اتقلبت بسبب حجر.. خاص

الفنان محمد عبدالعظيم
الفنان محمد عبدالعظيم
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد عبدالعظيم تفاصيل تعرضه لحادث سير، وذلك في أول تعليق له عقب الحادث، مطمئنًا جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، ومؤكدًا أنه بخير و في المنزل ، بعد الحادث الذي تعرض له علي طريق الفيوم.

وقال الفنان محمد عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لموقع «صدي  البلد» الإخباري، إنه لم يكن يقود سيارته بسرعة وقت وقوع الحادث، موضحًا أنه كان يسير بهدوء وبشكل طبيعي، قبل أن يتعرض لموقف مفاجئ أدى إلى انقلاب السيارة.

وأضاف عبدالعظيم، في حديثه عن تفاصيل الواقعة: «الحمد لله حاجة بسيطة وعدت، أنا ما كنتش بجري بالعربية، كنت ماشي بهدوء وبعدين دست على حجر في الأرض، فالعربية اتقلبت».

وأوضح الفنان أن الحادث وقع أثناء توجهه علي طريق الفيوم، مشيرًا إلى أنه حاليًا في منزله، وحالته الصحية جيدة، ولا يعاني من أي مشكلات تدعو إلى القلق، وهو ما حرص على تأكيده لطمأنة جمهوره وكل من سأل عنه عقب انتشار خبر تعرضه للحادث.


وحرص الفنان محمد عبدالعظيم على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن الأمور مرت بسلام، وأنه تجاوز الموقف، وذلك من خلال كلماته التي حملت قدرًا كبيرًا من الاطمئنان،

الفنان محمد عبدالعظيم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عوض تاج الدين

بلاش ابنك يخرج من البيت لو عنده برد.. مستشار الرئيس يوجه نصائح عاجلة للأهالي

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار البنزين والسولار

مفاجآت لجنة التسعير المرتقبة.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

عداد الكهرباء

أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي

سحر الإبراشي، والإعلامي الراحل وائل الإبراشي

إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الخميس في الأسواق

قبل ما تشتري بكرة.. كرتونة البيض تقفز 5 جنيهات وتحركات جديدة في أسعار السكر والزيت والمكرونة

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟

ترشيحاتنا

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ "تسجيل الدخول السريع

ضغطة زر واحدة قد تكلفك الكثير.. الجانب المظلم لـ تسجيل الدخول السريع

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية

هاتف Oppo K14 Plus 5G

رسميًا.. أوبو تطلق وحش الفئة المتوسطة Oppo K14 Plus 5G ببطارية ضخمة ومعالج قوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد