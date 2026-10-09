محمد عبدالعظيم يكشف تفاصيل تعرضه لحادث سير: العربية اتقلبت بسبب حجر.. خاص

كشف الفنان محمد عبدالعظيم تفاصيل تعرضه لحادث سير، وذلك في أول تعليق له عقب الحادث، مطمئنًا جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، ومؤكدًا أنه بخير و في المنزل ، بعد الحادث الذي تعرض له علي طريق الفيوم.

وقال الفنان محمد عبدالعظيم، في تصريحات خاصة لموقع «صدي البلد» الإخباري، إنه لم يكن يقود سيارته بسرعة وقت وقوع الحادث، موضحًا أنه كان يسير بهدوء وبشكل طبيعي، قبل أن يتعرض لموقف مفاجئ أدى إلى انقلاب السيارة.

وأضاف عبدالعظيم، في حديثه عن تفاصيل الواقعة: «الحمد لله حاجة بسيطة وعدت، أنا ما كنتش بجري بالعربية، كنت ماشي بهدوء وبعدين دست على حجر في الأرض، فالعربية اتقلبت».

وأوضح الفنان أن الحادث وقع أثناء توجهه علي طريق الفيوم، مشيرًا إلى أنه حاليًا في منزله، وحالته الصحية جيدة، ولا يعاني من أي مشكلات تدعو إلى القلق، وهو ما حرص على تأكيده لطمأنة جمهوره وكل من سأل عنه عقب انتشار خبر تعرضه للحادث.



وحرص الفنان محمد عبدالعظيم على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن الأمور مرت بسلام، وأنه تجاوز الموقف، وذلك من خلال كلماته التي حملت قدرًا كبيرًا من الاطمئنان،