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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مسابقة لحفظ القرآن الكريم واكتشاف المواهب بمركز شباب الحبيل في الأقصر

مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب الحبيل في الأقصر.. واكتشاف المواهب الدينية بين النشء
مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب الحبيل في الأقصر.. واكتشاف المواهب الدينية بين النشء
شمس يونس

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، من خلال إدارة شباب البياضية، مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية، بمركز شباب الحبيل، بمشاركة عدد من النشء وأعضاء مراكز الشباب، بهدف تشجيعهم على حفظ كتاب الله وتنمية معارفهم الدينية.

واستهدفت المسابقة استثمار أوقات النشء بصورة إيجابية، واكتشاف المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم ورعايتها، إلى جانب غرس القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز روح التنافس الشريف بين المشاركين، وتشجيعهم على مواصلة الحفظ والتعمق في المعلومات الدينية الصحيحة.

وشهدت المسابقة اختبار المشاركين في مستويات الحفظ والمعلومات الدينية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإثراء ثقافتهم، وترسيخ المبادئ والقيم السامية التي تنعكس إيجابيا على سلوكهم داخل المجتمع.

وتولى تحكيم المسابقة فضيلة الشيخ عرفات عبد الراضي، وكيل إدارة أوقاف البياضية.

وجاءت الفعاليات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وبإشراف الدكتورة جيهان عبده وكيل المديرية للشباب، ومحمد حمدان مدير إدارة شباب البياضية، وفريق عمل مركز شباب الحبيل.

وتأتي المسابقة ضمن الأنشطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمراكز الشباب، بهدف بناء وعي النشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والدينية، واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات.

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