معتصم جعفر: حظوظ منتخب السودان لا تزال قائمة.. والاتحاد يوفر كل الإمكانيات لتجهيز اللاعبين

أكد معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن حظوظ منتخب السودان لا تزال قائمة في المنافسة، رغم أن نتيجة المباراة الأخيرة لم تكن على قدر طموحات الجماهير، مشيرًا إلى أن الاتحاد حرص على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لراحة البعثة وتجهيز اللاعبين للمواجهة المقبلة.

منتخب السودان

وقال معتصم، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الحمد لله، مباراة السنغال والسودان، لم تكن بالشكل الذي كنا نتمناه، وكنا نأمل في تحقيق نتيجة أفضل، لكن اللاعبين اجتهدوا، وحظوظ منتخب السودان لا تزال قائمة في المنافسة".

وأضاف: "الحمد لله لم تحدث أي إصابات، سواء بين أفراد البعثة أو أبناء الجالية السودانية الذين حضروا المباراة، وقد تواصلت مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري والبعثة المرافقة للاطمئنان عليهم".

وتابع رئيس الاتحاد السوداني: "من المهام الرئيسية للاتحاد توفير جميع الوسائل اللوجستية التي تسهم في راحة المنتخب، وضمان وصوله بصورة سليمة ومريحة لخوض المباريات، خاصة أن مواجهات الأجندة الدولية تُقام خلال فترة زمنية قصيرة للغاية بين المباراة الأولى والثانية".

وأوضح: "بحمد الله، وفرنا طائرة خاصة لنقل البعثة من السنغال مساء يوم المباراة نفسها إلى جوبا، وخاض المنتخب تدريبه صباح اليوم التالي، وأصبح اللاعبون في أتم الاستعداد للمواجهة المقبلة، وندرك جيدًا أهمية هذه المباراة بالنسبة لهم، من أجل مواصلة المنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية".

وأشاد معتصم جعفر بالمستوى الذي قدمه منتخب السودان خلال مواجهة السنغال، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا بصورة جيدة رغم قوة المنافس.

وقال: "نعتقد أن اللاعبين قدموا أداءً ممتازًا خلال الشوط الأول، وحتى منتصف الشوط الثاني، ولم يشعروا بالرهبة أمام المنتخب السنغالي، الذي يمتلك قدرات فنية كبيرة ومعروفة للجميع".

وأضاف: "رغم قوة المنتخب المنافس، قدم لاعبونا أداءً جيدًا ومميزًا، ونتمنى أن يواصلوا بنفس الروح والمستوى خلال المواجهة المقبلة".

وأشار إلى امتلاك منتخب السودان تجارب عديدة أمام السنغال، قائلًا: "لدينا تجارب كثيرة في مواجهة المنتخب السنغالي، ودائمًا ما تجمعنا به مباريات في مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية".