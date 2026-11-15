غزو الحشرات يثير الرعب في مدارس الحسكة السورية.. هل تحولت الفصول إلى بؤر للأوبئة؟

تصاعدت شكاوى الأهالي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا من انتشار الحشرات والذباب في محيط عدد من المدارس، بالتزامن مع تراكم النفايات في بعض المناطق، وسط مخاوف من التداعيات الصحية والبيئية على الأطفال.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، تسببت أكوام القمامة المتراكمة بالقرب من مدرستي وليد نوفل وعيض الفاهي في انتشار الروائح الكريهة والذباب والحشرات، الأمر الذي أثار قلق السكان، خاصة مع ارتياد نحو 500 طفل للمدرستين.

وفي سياق متصل، شهدت قرى الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة انتشارًا كثيفًا لصرصور الحقل الأسود عقب هطول الأمطار، ما دفع مديرية الزراعة إلى إصدار إرشادات توعوية لمواجهة الظاهرة.

وأكدت المديرية أن هذه الحشرة تمثل ظاهرة موسمية مرتبطة بالتقلبات الجوية، ولا تنقل الأمراض الفتاكة، موضحة أن أضرارها تقتصر على الإزعاج وإمكانية إتلاف بعض المواد عند انتشارها بأعداد كبيرة.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل لإزالة النفايات ومكافحة الحشرات، حفاظًا على سلامة الطلاب والحد من المخاطر الصحية في محيط المدارس.