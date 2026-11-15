توج نادي إنبي بلقب بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال، والمقامة على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

إنبي يتوج بلقب بطولة الأندية العربية لرجال تنس الطاولة

جاء ذلك بعد فوز إنبي في المباراة النهائية على سار البحريني بنتيجة 3-2.

وحجز إنبي بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، إثر تغلبه على قطر القطري بنتيجة 3–0، فيما تأهل سار البحريني، بعدما فاز على بتروجيت المصري بنتيجة 3–1.



جدير بالذكر أن فريق السيدات بنادي إنبي حسم اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية لمنافسات السيدات، على نظيره بتروجيت بنتيجة 3-1.

وتستضيف مصر منافسات النسخة الـ37 من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات، خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.