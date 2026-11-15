خالد الغندور يكشف عن موقف إمام عاشور من العودة لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موقف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من العودة لتشكيلة الفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز نظراً لأهمية اللقاء.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:



«يقترب إمام عاشور من العودة لتشكيلة النادي الأهلي امام بيراميدز نظرا لأهمية اللقاء و سيكون متواجد من ضمن ٢٠ اسم في المعسكر».

تأتي عودة إمام عاشور المحتملة في ظل أهمية مباراة بيراميدز، التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري.

وشهدت التدريبات الأخيرة ظهور اللاعب بشكل جيد، بعدما استعاد جزءًا كبيرًا من جاهزيته البدنية والفنية، وهو ما عزز من فرص تواجده ضمن قائمة الفريق للمباراة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون إمام عاشور ضمن قائمة الأهلي التي تضم 20 لاعبًا للدخول في معسكر المباراة، حال استمرار ظهوره بالمستوى المطلوب خلال التدريبات.

وكان اللاعب قد غاب عن حسابات الجهاز الفني في المباريات الأربع الأخيرة، قبل أن ترتفع فرص عودته مجددًا، في ظل حاجة الفريق إلى جميع عناصره خلال المواجهات المهمة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين.