توقع وزير النقل الأمريكي شون دافي، عودة حركة الطيران في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بالكامل، اليوم الاثنين، بعدما تسببت مشكلات في أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية في اضطرابات واسعة النطاق، دفعت السلطات إلى إصدار قرار بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

وقال وزير النقل الأمريكي -في تصريحات لشبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية- إن شركات الطيران ما تزال تعمل على إعادة الطائرات وأطقم التشغيل إلى مواقعها الأصلية، بعد أن تسببت الأزمة في تعطيل جداول الرحلات، لكنه أعرب عن توقعه تشغيل الرحلات بكامل طاقتها مع حلول اليوم.

وأكد وزير النقل أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تعرض أنظمة الطيران لهجوم إلكتروني، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد السبب الجذري للعطل.

وأوضح دافي أن المشكلة يُرجح ارتباطها بأعمال صيانة روتينية أجرتها شركة «إل 3 هاريس» المتعاقدة مع إدارة الطيران الفيدرالية، لاستبدال خطوط اتصالات قديمة تعمل بالأسلاك النحاسية بأخرى تعتمد على الألياف الضوئية.

وأضاف أن جهاز توجيه جرى استبداله في منشأة بمدينة إل دورادو بولاية أركنسو بدأ في إرسال كميات كبيرة من البيانات إلى أجهزة توجيه أخرى ضمن شبكة مراقبة الحركة الجوية، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في الاتصالات بين مراقبي الحركة الجوية والطائرات، فضلا عن تأثر بعض بيانات الرادار.

وأشار إلى أن السلطات أوقفت قدرة عدد من أجهزة التوجيه على بث البيانات، الأمر الذي ساعد في احتواء المشكلة واستعادة استقرار الشبكة، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والجهات المعنية، لتحديد ما إذا كان الخلل ناجما عن عيب في الجهاز أو خطأ أثناء تركيبه.

وكانت الاضطرابات قد أدت إلى إلغاء أكثر من 17 ألفا و500 رحلة جوية يومي الجمعة والسبت، فضلا عن تأخر آلاف الرحلات الأخرى، وفقا لما أوردته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

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