شهدت قرية سيول أولاد أبو بكر التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، سقوط 3 أعمدة كهرباء جهد منخفض، في واقعة استدعت تحرك الجهات المختصة للتعامل معها وتأمين المنطقة، دون ورود بلاغات عن وقوع خسائر بشرية.

وجاء سقوط الأعمدة بالقرية ليضع أعمال الصيانة وإعادة تأمين خطوط الكهرباء في مقدمة التحركات الجارية، حيث جرى إخطار هندسة كهرباء دار السلام بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والتعامل مع الأعمدة المتساقطة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر محتملة جراء سقوطها.

ماذا حدث؟

وعلى الفور، بدأت الجهات المختصة التعامل مع الواقعة، فيما يجري العمل على استبدال الأعمدة المتساقطة بأخرى جديدة، وإعادة تأمين خطوط الكهرباء بالمنطقة، من خلال أعمال فنية تستهدف معالجة الوضع وإعادة البنية الكهربائية إلى حالتها الآمنة.

وتأتي التحركات في إطار التعامل مع الأعطال والمخاطر التي قد تؤثر على سلامة المواطنين أو انتظام الخدمات، خاصة في المناطق الريفية، حيث تمثل أعمدة الكهرباء وخطوط التوزيع أحد المرافق الحيوية التي تتطلب سرعة التدخل حال حدوث أي خلل أو سقوط.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال استبدال الأعمدة وفقًا للإجراءات الفنية المتبعة، مع استكمال أعمال التأمين اللازمة للخطوط الكهربائية بالقرية، بما يسهم في الحد من المخاطر وضمان استقرار الخدمة الكهربائية، وعدم تعرض الأهالي لأي أضرار نتيجة الواقعة.

ولم تسفر الواقعة، بحسب المعلومات الأولية، عن وقوع خسائر بشرية، فيما تتواصل أعمال التعامل مع الأعمدة المتساقطة واستبدالها، لضمان عودة الوضع إلى طبيعته وتأمين المنطقة بالكامل.