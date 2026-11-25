ارتفع مؤشر رئيسي لأسعار الخدمات في اليابان بنسبة 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلًا أسرع وتيرة ارتفاع منذ عام 1990، وفقًا لبيانات صدرت اليوم / الأربعاء /، في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار بما يعزز مبررات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس الأسعار التي تتقاضاها الشركات من بعضها مقابل الخدمات، بعد زيادة معدلة بلغت 3.8% في سبتمبر، وفقًا لبيانات بنك اليابان.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع جاء مدفوعًا بشكل كبير بزيادة تكاليف النقل البحري للشحن، وأسعار التأجير، وارتفاع تكاليف الفنادق.

ويراقب بنك اليابان هذه البيانات عن كثب للحصول على مؤشرات حول مدى انتقال ارتفاع تكاليف العمالة إلى أسعار الخدمات.

وارتفع مؤشر يقيس أسعار الخدمات في القطاعات كثيفة العمالة بنسبة 2.7% في أكتوبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متسارعًا بشكل طفيف من زيادة بلغت 2.6% في سبتمبر.

وقال كينيتشيرو أهارا، الاقتصادي في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، إن الشركات “تواصل تمرير ارتفاع تكاليف العمالة”، مشيرًا إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار في القطاعات كثيفة العمالة لا تزال أبطأ من الارتفاع المسجل في أسعار الخدمات بشكل عام.

وأضاف أن الأسواق بحاجة إلى التدقيق في مدى استمرار انتقال تكاليف العمالة إلى الأسعار عبر نطاق واسع من القطاعات، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادات مستدامة في أسعار الخدمات.

ومن شأن تصاعد الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات أن يضيف إلى الارتفاع المستمر في أسعار السلع.

وكانت بيانات صدرت هذا الشهر أظهرت ارتفاع التضخم السنوي لأسعار الجملة بنسبة 7.1% خلال العام المنتهي في أكتوبر، مع استمرار تأثير الصراع في الشرق الأوسط والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي في دفع أسعار الوقود وأشباه الموصلات إلى الارتفاع.

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% في سبتمبر، بعد رفعه في يونيو، بفاصل زمني أقصر من الوتيرة التي شهدتها قرارات رفع الفائدة خلال عامي 2024 و2025، والتي كانت تتم بمعدل يقارب مرتين سنويًا.

وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة لمنع انحراف التضخم عن مستهدفه البالغ 2% إلى مستويات أعلى منه.

ويتوقع غالبية المحللين الذين استطلعت آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر، على أن يتبع ذلك رفع آخر بحلول نهاية مارس.

ويرى كثير من المحللين أن سعر الفائدة النهائي قد يستقر عند نحو 1.75% أو 2.0%.