دعت السفارة الأمريكية في أوكرانيا مواطنيها إلى عدم السفر للبلاد بسبب استمرار الهجمات الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان لها: الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف جميع مناطق أوكرانيا.

وأضافت السفارة الأمريكية في أوكرانيا: الضربات الروسية قد تحدث في أي وقت ودون سابق إنذار.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تنبيه أمني، من أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و60 عاما ويحملون الجنسية الأوكرانية، بمن فيهم مزدوجو الجنسية الأمريكية والأوكرانية، قد يُمنعون من مغادرة البلاد.

وذكرت السفارة أن مزدوجي الجنسية قد يطلب منهم الالتحاق بالخدمة العسكرية خلال فترة الأحكام العرفية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن كييف لا تعترف بالجنسية الأمريكية لحاملي الجنسيتين، مشيرة إلى تلقي السفارة بلاغات عن صعوبات واجهها مواطنون أمريكيون مزدوجو الجنسية عند دخول أوكرانيا ومغادرتها.

وتستمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ عام ٢٠٢٢ دون اتفاق حقيقي حتى الان برغم الجولات الأمريكية لمبعوثي ترامب كوشنر وويتكوف بين روسيا وأوكرانيا.