دينزا B8 الـ SUV الجديدة تظهر لأول مرة

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي دينزا B8، وتنتمي دينزا B8 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة بي واي دي دينزا B8 الجديدة

محرك بي واي دي دينزا B8

تستمد سيارة بي واي دي دينزا B8 قوتها من ثلاثة محركات محرك بنزين سعة 2000 سي سي في الأمام، إلى جانب محرك كهربائي أمامي وآخر كهربائي في الخلف، وتنتج قوة 603 حصان، وتتسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بي واي دي دينزا B8 الجديدة

ويوجد بـ سيارة بي واي دي دينزا B8 نظام تعليق هوائي يمكنه رفع السيارة أو خفضها حسب وضعية القيادة أو الاختيار الذي يجريه السائق من داخل المقصورة.

مواصفات بي واي دي دينزا B8

وتمتلك سيارة بي واي دي دينزا B8، مكابح مزودة بأقراص مخرمة لتحسين التبريد، إلى جانب كليبر بستة مكابس، وتلعب المحركات الكهربائية دور إضافي أثناء القيادة من خلال الكبح المتجدد، الذي يساعد على إبطاء السيارة واستعادة جزء من الطاقة لإعادة شحن البطارية.

سيارة بي واي دي دينزا B8 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة بي واي دي دينزا B8 بها، أبواب ذات الإغلاق بالشفط، والزجاج المزدوج، وبها دبل ثقيل 4L مع قفل ديفرنس أمامي وخلفي، وهي تجهيزات تمنح السيارة قدرات كبيرة عند التعامل مع الرمال والتضاريس الصعبة، وبها إطارات موجهة بشكل أساسي للاستخدام على الطرق، ويمكن استخدامها في الرحلات البرية الخفيفة، وبها شاشة ضخمة توفر رؤية ثلاثية الأبعاد للسيارة وتفاصيل دقيقة حول محيطها، وبها ثلاجة داخلية يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى -6 درجات مئوية، ويمكن لركاب الصف الثاني الوصول إليها واستخدامها.

سيارة بي واي دي دينزا B8 الجديدة

وبها إمكانية الاستفادة من منظومتها الكهربائية كمصدر للطاقة أثناء الرحلات، فالسيارة لا تكتفي بتوفير إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية، بل يمكن الاستفادة من الطاقة الموجودة بها لتشغيل بعض الأجهزة والمعدات أثناء الرحلات البرية، لتتحول السيارة إلى مصدر طاقة متنقل بعيدًا عن مصادر الكهرباء التقليدية.

سعر بي واي دي دينزا B8

سيارة بي واي دي دينزا B8 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي دينزا B8 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 273 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي دينزا B8 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 289 ألف ريال سعودي .