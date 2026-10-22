بمحرك V8.. ماذا تقدم لاندروفر ديفندر 130 موديل 2026

تواصل لاندروفر ديفندر 130 موديل 2026 حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة عالميًا، مع اعتمادها على تصميم يجمع بين الطابع الفاخر والقدرات المخصصة للطرق الوعرة.

تصميم وقياسات لاندروفر ديفندر 130

يبلغ طول لاندروفر ديفندر 130 موديل 2026 نحو 5,099 مم، ويصل عرضها إلى 2,008 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,970 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,022 مم، في حين يبلغ الخلوص الأرضي 219 مم، مع فتحة سقف بانورامية.

لاندروفر ديفندر 130

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,631 و2,670 كجم، بحسب التجهيزات والفئة، وتعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، مع جنوط ألمنيوم قياس 22 بوصة في الأمام والخلف، وتأتي المرايا الخارجية مزودة بمؤشرات انعطاف، إلى جانب إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا.

محرك V8 سوبرتشارج بقوة 525 حصانًا

تعتمد لاندروفر ديفندر 130 موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات على شكل V، بسعة 5.0 لتر، ومزود بشاحن فائق، وتبلغ قوته 525 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 625 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي AWD لتوزيع القوة على العجلات الأربع.

لاندروفر ديفندر 130

تسارع وأداء لاندروفر ديفندر 130

تتسارع لاندروفر ديفندر 130 من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 5.7 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 240 كم في الساعة، تأتي بخزان وقود بسعة 90 لترًا، وتصل قدرة السحب إلى 3,000 كجم.

لاندروفر ديفندر 130

تجهيزات لاندروفر ديفندر 130

تضم المقصورة مقعدين أماميين يمكن تعديلهما كهربائيًا في 14 وضعية، مع ذاكرة لحفظ إعدادات الجلوس، فضلًا عن خاصيتي التدفئة والتبريد، وتأتي السيارة بشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 13.1 بوصة، تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي يضم 14 سماعة.

لاندروفر ديفندر 130

كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف ومدفأة، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية، وتجهز لاندروفر ديفندر 130 بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق، بالإضافة إلى وسائد هوائية، ومستشعرات حركة، كاميرا، باقة من الفرامل المتقدمة وتقنيات المساعدة.