دينزا Z9 GT موديل 2026 الكهربائية.. بمدى يتخطى 1000 كم

تتبع دينزا مجموعة BYD الصينية، وقدمت سيارة Z9 GT موديل 2026 في الأسواق العالمية ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات التصميم الرياضي، مع خيارات متعددة لمنظومة الدفع تختلف في القوة والمدى.

تصميم دينزا Z9 GT موديل 2026

تأتي دينزا Z9 GT 2026 بطول يبلغ 5195 مم، وعرض يصل إلى 1990 مم، وارتفاع قدره 1480 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 3125 مم، وتعتمد السيارة على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 21 بوصة في الأمام والخلف.

دينزا Z9 GT موديل 2026

محركات وأداء دينزا Z9 GT موديل 2026

تتوفر دينزا Z9 GT موديل 2026 بخيارين لمنظومة الدفع الكهربائي، حيث تعتمد النسخة الأولى على محرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتبلغ قوته الإجمالية 496 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، أما النسخة الثانية، فتأتي بثلاثة محركات كهربائية ونظام دفع كلي AWD، وتصل قوتها الإجمالية إلى 1140 حصانًا.

دينزا Z9 GT موديل 2026

بطارية ومدى دينزا Z9 GT موديل 2026

تختلف سعة البطارية والمدى الكهربائي بين نسختي دينزا Z9 GT 2026 وتحصل النسخة ذات المحرك الواحد على بطارية بسعة 102.33 كيلوواط ساعة، ويبلغ مدى القيادة 820 كم بالشحنة الواحدة، وفي المقابل، تأتي النسخة المزودة بثلاثة محركات كهربائية ببطارية سعتها 122.496 كيلوواط ساعة، مع مدى يصل إلى 1036 كم.

دينزا Z9 GT موديل 2026

دينزا Z9 GT موديل 2026 والسرعة القصوى

تبلغ السرعة القصوى للنسخة الكهربائية ذات المحرك الواحد 240 كم في الساعة، بينما ترتفع إلى 270 كم في الساعة في الفئة المزودة بثلاثة محركات، مع اعتماد كلتيهما على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

دينزا Z9 GT موديل 2026

تجهيزات دينزا Z9 GT موديل 2026

تضم المقصورة مقعدًا للسائق وآخر للراكب الأمامي مع إمكانية تعديل الوضعية كهربائيًا، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتعتمد السيارة على شاشة مركزية للمعلومات والترفيه بقياس 17.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

دينزا Z9 GT موديل 2026

وتأتي شاشة العدادات بقياس 13.2 بوصة لعرض بيانات القيادة، بينما يحصل الراكب الأمامي على شاشة ترفيه مستقلة بقياس 13.2 بوصة، ويعتمد النظام الصوتي على 20 سماعة، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق.