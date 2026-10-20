مواصفات شانجان سى اس 75 بلس 2027 الجديدة

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

شانجان سى اس 75 بلس 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: شانجان سى اس 75 بلس موديل 2027 ، وتنتمي سى اس 75 بلس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شانجان سى اس 75 بلس 2027

شانجان سى اس 75 بلس 2027

تمتلك سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

شانجان سى اس 75 بلس 2027

ويوجد بـ سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 أيضا، تكييف، وبها ريموت كنترول، وفتحة سقف، ومرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

محرك شانجان سى اس 75 بلس 2027

شانجان سى اس 75 بلس 2027

تستمد سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ شانجان سى اس 75 بلس 2027

شانجان سى اس 75 بلس 2027

تحتوي سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor .

سعر شانجان سى اس 75 بلس 2027

الفئة الأولي من سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سى اس 75 بلس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .