نشأت الديهي يهاجم نجيب ساويرس: اكبر يا أخي.. عيب ميصحش

رد الإعلامي نشأت الديهي، على رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد التغريدة التي خرج بها الأخير ساخرًا من تصريحات الديهي بأن هناك بعض المصريين يخافون من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تمديد فترة رئاسته التي ستنتهي في 2030 المقبل.

وقال "نشأت الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "ساويرس خرج في هذا التوقيت الحرج ساخرًا ويقول أن أحسن حاجة في قرار الرئيس أنك هتمشي، يا أخي ايه التفاهة دي أنت راجل فوق السبعين عليك أن تكون عاقلًا، معنديش مشكلة انك تهزر ولكن في هذا الملف كن رجل يا اخي".

وأضاف الإعلامي نشأت الديهي، ان "عيب انا لا محتاج حاجة من حد، أكبر يا أخي أنت مش عايز تكبر أنا كنت برصد حالة في ظرف سياسي نادر هل جزاء الرئيس لما أقول الكلمتين دول تقوم تتريق وتسخر معتقدتش الدولة دي قصرت في حاجة وأنت تطلع برة تشتغل وتقول أن مصر مفيهاش استثمارات ولكن مفيش فائدة".

وتابع "أنا بقولك يا مهندس نجيب أكبر وأعمل حاجة مفيدة، ولولا أن الموضوع مرتبط بالرئيس مكنتش هرد عليك في هذا التوقيت عيب ميصحش روح اشغل نفسك بحميدتي وآبي أحمد، اشغل نفسك بصحابك كل الميليشيات والانفصالين واقف معاهم والله الله يسامحك عطلنا نجيب سويرس في كلام تافه وحماقة".

