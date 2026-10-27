الشناوي في الصورة.. عموتة يحسم مصير إمام عاشور ومحمد هاني قبل مواجهة مودرن سبورت

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة مودرن سبورت، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية، وسط ترقب لعدد من القرارات الفنية المهمة بشأن التشكيل الأساسي وقائمة المباراة.

ويعود الأهلي إلى التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة، عقب الفوز على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات، ويبدأ التركيز على استحقاقه المحلي المقبل.

ويعمل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على تحديد ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مودرن سبورت، في ظل استمرار المنافسة على مركز حراسة المرمى، إلى جانب ترقب موقف الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني من العودة إلى قائمة الفريق، بعد غيابهما عن المواجهة الأخيرة أمام كيتارا.

محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي أمام مودرن سبورت

تشهد حراسة مرمى الأهلي حالة من الترقب قبل مواجهة مودرن سبورت، في ظل المفاضلة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، لحسم هوية الحارس الذي سيبدأ المباراة المقبلة في الدوري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات لـ«صدى البلد»، عن وجود اتجاه لدى الجهاز الفني للاعتماد على محمد الشناوي بصورة أساسية أمام مودرن سبورت، خاصة بعد حصول مصطفى شوبير على إجازة لمدة ثلاثة أيام، بسبب ارتباطه بحفل زفافه.

وأوضح المصدر أن شوبير من المقرر أن يشارك في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، إلى جانب مران الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن الحارس الأساسي لم يُحسم حتى الآن.

ويترقب الجهاز الفني مدى جاهزية الثنائي قبل الاستقرار على الاختيار النهائي، إذ سيحسم عموتة قراره وفقًا للحالة الفنية والبدنية للحراس، ورؤيته لاحتياجات الفريق خلال المباراة، ما يبقي المنافسة قائمة حتى الإعلان عن التشكيل الأساسي.

عموتة يحسم موقف إمام عاشور ومحمد هاني

على جانب آخر، تتجه الأنظار إلى موقف إمام عاشور ومحمد هاني من العودة إلى قائمة الأهلي أمام مودرن سبورت، بعدما غاب الثنائي عن مواجهة الإياب أمام كيتارا الأوغندي، بقرار من المدير الفني.

وأكد المصدر أن موقف اللاعبين يرتبط بالرؤية الفنية للحسين عموتة، الذي يمتلك صلاحية تحديد العناصر التي يحتاج إليها في المباراة المقبلة، وفقًا لخطته الفنية ومدى ملاءمة كل لاعب لمتطلبات المواجهة.

وأشار إلى عدم وجود موانع إدارية تحول دون انضمام إمام عاشور أو محمد هاني إلى قائمة الفريق أو مشاركتهما في المباريات، لتظل عودتهما مرتبطة بقرار المدير الفني خلال الأيام الحالية.

ويترقب الجهاز الفني ما ستسفر عنه التدريبات المقبلة، قبل حسم القائمة النهائية التي ستخوض اللقاء، في ظل رغبة الأهلي في الاستفادة من العناصر الأكثر جاهزية، والحفاظ على التوازن بين مختلف خطوط الفريق.

معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء الأربعاء، عقب انتهاء الاستعدادات الأخيرة، من أجل زيادة التركيز قبل مواجهة مودرن سبورت، التي تمثل محطة جديدة في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار الحالة المعنوية الإيجابية التي يعيشها اللاعبون بعد الفوز على كيتارا والتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في الدوري، مع استمرار العمل على حسم الاختيارات الفنية المتعلقة بالتشكيل الأساسي وقائمة المباراة.

وتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ملامح تشكيل الأهلي، سواء فيما يتعلق بمركز حراسة المرمى، أو موقف إمام عاشور ومحمد هاني، قبل الاستقرار على المجموعة التي سيعتمد عليها عموتة في مواجهة مودرن سبورت.