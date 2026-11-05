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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 534 مخالفة وحل 33 شكوى وإصدار 367 بطاقة تموينية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد جهودها الرقابية والخدمية خلال شهر أكتوبر، حيث أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 534 محضرًا ومخالفة تموينية، تنوعت ما بين مخالفات المخابز والأسواق والسلع الغذائية وغير الغذائية والمواد البترولية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي للممارسات المخالفة وحماية حقوق المستهلكين.

وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن إجمالي المخالفات التي تم تحريرها خلال الشهر بلغ 534 محضرًا ومخالفة، تضمنت ضبط 154 كجم من اللحوم البقرية، و66.5 كجم من الفراخ المتبلة، و10 شكائر من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز، و5.6 كجم من القمح المحلي، إلى جانب 15 باكو من بن شاهين وكميات من الزبيب.

ضبط سلع غير غذائية ومواد بترولية

وفيما يتعلق بالسلع غير الغذائية، أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 168 علبة سجائر و38 عبوة منظفات، كما شملت المضبوطات في قطاع السلع البترولية 20 ألف لتر سولار، بالإضافة إلى 200 شكارة من الأسمدة الزراعية، وذلك في إطار التصدي لمخالفات التداول والاتجار غير المشروع بالسلع والمواد المدعمة.

حل 33 شكوى للمواطنين

وفي ملف حماية المستهلك، أكدت وكيل وزارة التموين أنه تم التعامل مع 33 شكوى مقدمة من المواطنين خلال شهر أكتوبر، والعمل على حلها، سواء الواردة عبر أرقام التواصل الرسمية للمديرية أو الشكاوى التي تم رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل الصفحة الرسمية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بما يعزز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والتعامل مع شكاواهم.


إصدار 367 بطاقة تموينية

وفي إطار تطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، أسفرت جهود التفتيش الفني عن إصدار 367 بطاقة تموينية خلال الشهر، شملت 129 بطاقة بدل فاقد، و119 بطاقة بدل تالف، و58 بطاقة للفصل الاجتماعي، وبطاقة واحدة لخصم أفراد، و8 بطاقات لنقل البطاقة التموينية، بالإضافة إلى 52 بطاقة لإضافة الزوجة.

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