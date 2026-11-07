مذاق احترافي.. طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

تعد كبدة الدجاج بدبس الرمان ومن الأطباق الشهية التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وتقدم فى عدد كبير من المطاعم والمحلات لذا ترغب الكثير من السيدات فى تعلم أسرار طريقة تحضيرها فى المنزل بمذاق احترافي.

نعرض لكم طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان بمذاق شهي وذلك من خلال خطوات الشيف نهال الشناوى مقدمة برنامج جديد وسريع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كبدة الدجاج بدبس الرمان



● 500 جرام كبدة دجاج قطع كبيرة

● ملعقة صغيرة فلفل أسود

● ملعقة صغيرة ثوم بودرة

● ملعقة صغيرة بصل بودرة

● ملح حسب الرغبة

● مكعب مرقة

● 2 ملعقة كبيرة دبس رمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

شوحي الكبد مع قليل من الزيت وتضاف البهارات وأخيرًا دبس الرمان وتقدم كبدة الدجاج ساخنة مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء وبالهنا والشفا.