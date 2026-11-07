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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: التوسع في إتاحة الخدمات النوعية للمواطنين وتطوير منظومتها

محافظ جنوب سيناء:
محافظ جنوب سيناء:
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء، الدكتور إسماعيل محمد كمال، حرص المحافظة على التوسع في إتاحة الخدمات النوعية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يوفر بدائل متنوعة، ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جاء ذلك- بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت- خلال تفقد المحافظ خدمات الغاز الطبيعي للسيارات بمدينة طور سيناء، من خلال السيارة المتنقلة التابعة لشركة «غازتك» بمحطة مصر للبترول، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوسع في توفير خدمات الغاز الطبيعي للسيارات، بما يواكب احتياجات أصحاب المركبات ويدعم التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا اقتصاديًا وأكثر ملاءمة للبيئة.

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة تقديم خدمة الغاز الطبيعي للسيارات بمدينة طور سيناء بكفاءة وانتظام، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها، مع متابعة مستوى الأداء والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تلبية احتياجات أصحاب السيارات بمدينة طور سيناء.

وتفقد المحافظ آليات العمل بالسيارة المتنقلة والخدمات التي تقدمها للمواطنين، والتي تشمل تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب البنزين أو السولار، فضلًا عن إجراء اختبارات أسطوانات الغاز الطبيعي الخاصة بالسيارات، بما يتيح لأصحاب المركبات الحصول على مختلف الخدمات من موقع واحد، ويوفر عليهم الوقت والجهد.

محافظ جنوب سيناء الخدمات النوعية منظومة الخدمات

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