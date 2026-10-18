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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لضغط دمك عند تناول الكوسة بانتظام؟

الكوسا
الكوسا
نهى هجرس

 تعد الكوسة مصدراً غنياً بالبوتاسيوم والألياف والماء، مما يجعله إضافة مفيدة لصحة القلب، كما أن تناوله بانتظام قد يُساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي.

فوائد الكوسا

1. قد يساعد في موازنة مستويات الصوديوم لديك

على الرغم من قلة الأبحاث حول تأثير الكوسة تحديدًا على ضغط الدم، إلا أن هذه الخضار غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، والتي تدعم صحة الأوعية الدموية وتنظم ضغط الدم، تُعد الكوسة مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، إذ تحتوي على 324 ملليغرامًا لكل كوب،  يساعد هذا المعدن على استرخاء الأوعية الدموية، كما يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد. 

يؤدي الصوديوم إلى احتباس المزيد من السوائل في الجسم، مما يضغط على الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم، وقد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم إلى ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، وقد وُجد أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم يُعاكس آثار الصوديوم ويدعم مستويات ضغط الدم الصحية. 

أظهرت دراسة تحليلية شاملة أن زيادة تناول البوتاسيوم يرتبط بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (فرط ضغط الدم). 

لضبط ضغط الدم، قلل من تناول الأطعمة المصنعة، التي غالباً ما تكون غنية بالصوديوم، حاول استبدالها بالخضراوات الطازجة مثل الكوسا، الغنية بالبوتاسيوم

الألياف تخفض ضغط الدم

تعدّ الكوسة مصدراً غنياً بالألياف ، وهي كربوهيدرات نباتية تُعزز الهضم الصحي وتُحافظ على مستويات الكوليسترول، تحتوي الكوسا على نوع من الألياف القابلة للذوبان يُسمى البكتين، والذي ثبتت فعاليته في خفض ضغط الدم. 

أظهرت الأبحاث أن تناول مكملات الألياف القابلة للذوبان يوميًا يُخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى المشاركين في الدراسة، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يُحسّن مستويات الكوليسترول ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. 

يحتوي قشر الكوسة على معظم الألياف، لذا احرص على تركه للحصول على أقصى فائدة. 

توفر الترطيب

الكوسة من الخضراوات الغنية بالماء، إذ تحتوي على 95% من الماء، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم على دعم صحة القلب وقد يُساهم في تنظيم ضغط الدم، وقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الجفاف المزمن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

تعدّ الكوسة منخفضة الصوديوم بطبيعته، ولأن الصوديوم يُسبب احتباس السوائل، فإن الأطعمة قليلة الصوديوم مفيدة لضغط الدم، عند طهي الكوسا، يُنصح بتتبيلها بالأعشاب الطازجة أو المجففة، بدلاً من الإكثار من الملح.

المصدر verywellhealth 

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