دراسة: أدوية إنقاص الوزن مثل أوزمبيك تساهم في الوقاية من الخرف والسكتة الدماغية

وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يتناولون حقن التخسيس GLP-1 لديهم خطر أقل للإصابة ببعض الحالات المتعلقة بالدماغ .

تُوصف أدوية مثل أوزمبيك وزيببوند في المقام الأول لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وفقدان الوزن، كما أنها تُظهر نتائج واعدة في علاج مجموعة من الحالات الأخرى، من انقطاع النفس النومي إلى أمراض الكلى المزمنة.

تشير دراسة جديدة نُشرت في JAMA Network Open إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري من النوع 2، فإن هذه الأدوية - المعروفة باسم ناهضات مستقبلات GLP-1 - قد تقلل أيضًا من خطر الوفاة وتقلل من فرص الإصابة بحالتين مرتبطتين بالدماغ

كما وجد الباحثون سابقاً أن هرمونات GLP-1 قد تساعد في الحماية من الخرف والسكتة الدماغية ، ولكن وفقاً لمؤلفي الدراسة، "لا تزال الدراسات السريرية واسعة النطاق التي تقيّم ارتباطها بالنتائج التنكسية العصبية والوعائية الدماغية محدودة، لا سيما لدى المرضى المعرضين لخطر كبير والذين يعانون من كل من داء السكري من النوع الثاني والسمنة".

وللمساعدة في سد هذه الفجوة، قام الباحثون بفحص بيانات صحية على مدى سبع سنوات لأكثر من 60 ألف مشارك، جميعهم مصابون بداء السكري من النوع الثاني والسمنة.

كان بعض المشاركين يتناولون أدوية لعلاج مرض السكري، ووُصفت لبعض المرضى أدوية أخرى من فئة GLP-1، مثل مونجاور وأزمبيك.

تأثير تناول الأوزمبيك على منع الإصابة بالسكتة الدماغية

بعد تحليل الروابط بين الأدوية والحالات المختلفة المتعلقة بالدماغ، اكتشف العلماء أن المشاركين الذين تناولوا GLP-1 كان لديهم:

انخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 37%

انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 19% (النوع الأكثر شيوعًا، والذي يحدث بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ).

انخفاض خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 30%

كان التأثير الوقائي ضد الخرف واضحًا بشكل خاص لدى النساء فوق سن الستين وأولئك الذين يتراوح مؤشر كتلة الجسم لديهم بين 30 و40.