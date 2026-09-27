التوقف المفاجئ عن تناول حقن التخسيس يزيد من خطر الإصابة بهذه الأمراض

أثار دواء أوزمبيك وغيره من أدوية GLP-1 جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية مؤخراً. فبينما ترتبط فوائدها بفقدان الوزن، إلا أن آثارها قد تتجاوز ما يظهر على الميزان. وقد طرحت دراسة حديثة سؤالاً آخر يشغل بال من يفكرون في تناول هذا الدواء: ما الذي يحدث للقلب والجسم عموماً عند التوقف عن العلاج؟ قد تكون الإجابة صادمة.

توصل باحثون مؤخراً إلى أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين توقفوا فجأة عن تناول أدوية GLP-1 كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة مقارنةً بمن استمروا في العلاج. وحتى بعد عامين من التوقف عن تناول الدواء، بلغت نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب 22%. وقد نُشرت هذه النتائج في مجلة BMJ Medicine.

ماذا توصلت إليه الدراسة؟



حلل الباحثون السجلات الصحية لأكثر من 333,000 من قدامى المحاربين الأمريكيين المصابين بداء السكري من النوع الثاني على مدى ثلاث سنوات. من بين هؤلاء، كان 132,551 مستخدمًا جديدًا لمُحفزات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، بينما عُولج 201,136 بالسلفونيل يوريا، وهي فئة أخرى من أدوية السكري. شملت مجموعة GLP-1 أدوية من الفئة التي تحتوي على عقاقير مثل سيماغلوتيد، المكون النشط في أوزمبيك وويجوفي، بالإضافة إلى أدوية GLP-1 أخرى. درس الباحثون ما حدث عندما استمر المرضى في العلاج، أو توقفوا عنه، أو انقطعوا عنه ثم عادوا إليه لاحقًا. كان النمط الذي تم التوصل إليه مثيرًا للاهتمام بشكل لافت للنظر - فكلما طالت فترة توقف المرضى عن العلاج، زاد الفرق في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتبط التوقف عن تناول الدواء لمدة ستة أشهر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4% مقارنةً بالاستخدام المستمر للدواء. بعد عام، ارتفع هذا الخطر إلى 14%، وبعد عامين من التوقف عن العلاج، اقترب الخطر من 22%. شملت الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية في الدراسة النوبة القلبية والسكتة الدماغية والوفاة لأي سبب.

من المعروف أن أدوية GLP-1 تؤثر على مستوى السكر في الدم وتخفضه. كما أنها تساعد في إنقاص الوزن، والتحكم في ضغط الدم، وعوامل أيضية أخرى مرتبطة بصحة القلب والأوعية الدموية. ويشير الباحثون إلى أن بعض هذه التحسينات تتلاشى فورًا بعد التوقف عن العلاج أو تعليقه. وينصب التركيز هنا بشكل أساسي على استعادة الوزن، لكن التأثيرات قد تمتد إلى نطاق أوسع. ويشير الباحثون إلى احتمال حدوث تغيير في الالتهاب، ومستوى السكر في الدم، وضغط الدم، والكوليسترول بعد التوقف عن تناول الدواء. ومع ذلك، لا تزال الآلية البيولوجية الدقيقة وراء زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية غير معروفة تمامًا.

هل يعني هذا بالضرورة أن عليك الاستمرار في تناول أوزمبيك؟ ليس بالضرورة. هذه دراسة رصدية، أي أن الباحثين لم يجدوا سوى ارتباط بين أنماط العلاج ونتائج القلب والأوعية الدموية. هذا لا يثبت أن التوقف عن تناول الدواء بحد ذاته تسبب مباشرةً في النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

هناك أيضًا قيود مهمة. فقد شملت الدراسة قدامى المحاربين الأمريكيين المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وكانوا من كبار السن ومعظمهم من الرجال، لذا قد لا تنطبق النتائج بالتساوي على جميع من يتناولون أدوية GLP-1 للتحكم في الوزن أو لأسباب أخرى. كما أن الباحثين درسوا فئة الدواء ككل بدلاً من مقارنة أدوية GLP-1 الفردية مثل أوزمبيك، وويجوفي، ومونجارو.

الخلاصة الأساسية هنا هي عدم التوقف عن تناول دواء GLP-1 أو استئنافه دون استشارة طبية. إذا كانت الآثار الجانبية، أو توفر الدواء، أو تكلفته، أو حتى أي مخاوف أخرى تجعل العلاج صعباً، فيمكن دائماً مناقشة البدائل مع الأطباء ووضع خطة علاجية بدلاً من التوقف عن تناول الدواء فجأة.

المصدر:timesnownews