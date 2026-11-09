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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: علي ماهر لن يبدل محمد صلاح ولو كان غير موفق

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح يمثل واجهة منتخب مصر وأحد أهم عناصره، مشيرًا إلى أن علي ماهر، المدير الفني الجديد للمنتخب، لن يتخذ قرارًا باستبداله حتى في حال تراجع مستواه خلال إحدى المباريات.

وقال ياسر ريان، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، إن مكانة محمد صلاح وقيمته الكبيرة داخل المنتخب تجعلان التعامل معه مختلفًا، مؤكدًا أن اللاعب يمثل صورة الكرة المصرية أمام العالم، وهو ما قد يدفع الجهاز الفني لمنحه ثقة كبيرة واستمرار مشاركته رغم تراجع مستواه.

محمد صلاح علي ماهر اخبار الرياضة منتخب مصر

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