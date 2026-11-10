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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واقعين في مثلث برمودا.. أحمد أسامة يكشف الأطراف المسؤولة عن أزمة المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

فتح الإعلامي أحمد أسامة، ملف الأزمات التي أحاطت بمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، عقب رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، مؤكدًا أن المسؤولية لا تقع على المدير الفني السابق وحده، وأن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ومحمد صلاح قائد المنتخب لا يمكن إبعادهما عن المشهد.

وقال أحمد أسامة، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»، إن المنتخب المصري أصبح وكأنه واقع في «مثلث برمودا»، في ظل تعدد الأطراف المرتبطة بالأزمة، مشيرًا إلى أن حسام حسن ارتكب أخطاء خلال المعسكر الأخير، ساهمت في تراجع موقفه، خاصة بعد أزمة تصريحاته مع أحد نجوم الأهلي، والتي تسببت في فقدانه الظهير الجماهيري الوحيد الذي كان يدعمه.

وأضاف أن حسام حسن يتحمل مسؤولية رحيله عن تدريب المنتخب، بسبب الأخطاء التي ارتكبها، لكنه شدد على ضرورة عدم اختزال المشهد في المدير الفني السابق فقط، قائلًا: «إحنا واقعين في مثلث برمودا، مقدرش أبعد اتحاد الكرة والمهندس هاني أبو ريدة ومحمد صلاح من المشهد».

وأبدى الإعلامي اعتراضه على فكرة سفر رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة إلى تركيا لمحاولة ترضية محمد صلاح، مؤكدًا أن قائد المنتخب، رغم مكانته الكبيرة وتاريخه الاستثنائي في كرة القدم، لا ينبغي أن يحصل على معاملة مختلفة عن بقية اللاعبين.

وتابع: «صلاح أكيد أسطورة في كرة القدم، لكن كل عصر وله أساطيره»، منتقدًا ما وصفه بالمعاملة الخاصة للغاية التي يتعامل بها هاني أبو ريدة مع نجم المنتخب الوطني، معتبرًا أن هذه العلاقة تطرح تساؤلات حول طبيعة إدارة الأزمات داخل المنتخب.

واستشهد أحمد أسامة بما حدث خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، موضحًا أن أحد لاعبي المنتخب ارتكب سلوكًا وصفه بالمشين وكان يستحق الاستبعاد من المعسكر، إلا أن هاني أبو ريدة لم يتمكن من اتخاذ قرار باستبعاده، بسبب إصرار محمد صلاح على استمرار اللاعب.

وأشار إلى أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى لاعبي المنتخب الذين اصطفوا إلى جانب زميلهم في مواجهة الجماهير داخل المدرجات، وهو ما اعتبره مثالًا على تأثير مكانة محمد صلاح داخل المنتخب على القرارات الإدارية.

واختتم أحمد أسامة حديثه بالتأكيد على أن تقييم أزمة منتخب مصر ورحيل حسام حسن يتطلب النظر إلى جميع الأطراف، سواء الجهاز الفني السابق أو اتحاد الكرة أو دور محمد صلاح، بدلًا من تحميل طرف واحد مسؤولية ما حدث.

الإعلامي أحمد أسامة منتخب مصر رحيل حسام حسن حسام حسن علي ماهر

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