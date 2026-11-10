موعد مباراة مصر وتونس اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 16 عامًا.. والقناة الناقلة

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 16 عامًا، لمواجهة هامة أمام نظيره منتخب تونس، ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس أمم افريقيا تحت 16عاما .

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره تونس في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 16 عامًا 2027.

وتقام التصفيات بمشاركة منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب، بعد اعتذار منتخب ليبيا عن المشاركة، لتُقام بنظام دوري من دور واحد.

وتتنافس المنتخبات الأربعة على بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 16 عامًا 2027، والمقرر إقامتها في المغرب حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني.

موعد مباراة مصر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 16 عامًا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وتونس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت تونس.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 16 عامًا

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباراة مصر وتونس في تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 16 عامًا.