وزير البترول الأسبق: أزمة الطاقة عالمية ومصر في قلبها.. والترشيد مسؤولية مجتمعية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن أزمة الطاقة أزمة عالمية، مشيرًا إلى أن مصر والشعب المصري في قلب هذه الأزمة، ما يستدعي مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية والعمل على ترشيد الاستهلاك، وتقليل استهلاك الطاقة، قائلًا: «لازم نوفر ونقلل من استهلاك الكهرباء منفتحش كل الكشافات ونظبط التكييف».

وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مكون الطاقة المتجددة في المصانع يجب أن يتزايد سنويًا، محذرًا من أن عدم الالتزام قد يترتب عليه فرض غرامات على المنتجات، بما يؤدي إلى عدم القدرة على تصدير بعض المنتجات، مشددًا على ضرورة الإسراع في التحول إلى الطاقة المتجددة.

وشدد أسامة كمال على أهمية الترشيد الطوعي لاستخدام الطاقة، من خلال تقليل الاستهلاك بصورة كبيرة، والحد من استخدام أجهزة التكييف، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية مسؤولية تقع على عاتق كل فرد، وأن الجميع مطالب بالمشاركة في مواجهة الأزمة.