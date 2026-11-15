اختفاء تلقائي وفوري.. واتساب يختبر ميزة Zaps لإرسال الصور والفيديوهات السريعة

بدأ تطبيق "واتساب" رسمياً في اختبار ميزة جديدة تُدعى (Zaps)، تهدف إلى تغيير طريقة مشاركتنا للصور والفيديوهات اليومية.

تتيح هذه الميزة إرسال لقطات سريعة تختفي تماماً وبشكل تلقائي بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر لمرة واحدة فقط.

استنساخ لتجربة إنستجرام

وبحسب التقارير التقنية، استلهم واتساب هذه الفكرة من ميزة مشابهة أطلقها تطبيق "إنستجرام" مؤخراً لتشجيع مشاركة اللحظات العفوية.

وتهدف الميزة الجديدة إلى تسهيل إرسال الصور غير المعدلة أو الفيديوهات السريعة التي لا ترغب في أن تبقى محفوظة للأبد داخل هواتف أصدقائك.

وظهرت هذه الميزة بالفعل في النسخة التجريبية المخصصة لهواتف أندرويد.

ورغم أنها لا تزال في مرحلة التطوير ولم تصل بعد لجميع المستخدمين، إلا أنها تعد بتغيير كبير في طريقة تواصلنا اليومي السريع.

زر جديد لالتقاط اللحظة

وأوضحت التقرير أن واتساب سيضيف أيقونة جديدة على شكل "برق" داخل واجهة المحادثات.

بمجرد الضغط عليها، ستفتح كاميرا فورية لالتقاط الصورة أو الفيديو وإرساله مباشرة.

والمثير هنا أن هذه اللقطات قد لا تقتصر على المحادثات الفردية فقط، بل تشير التسريبات إلى إمكانية إرسالها داخل المجموعات (الجروبات) والقنوات أيضاً.

وستتمتع هذه الصور بحماية كاملة بفضل تقنية "التشفير التام" (End-to-End Encryption)، وهي تقنية أمان تضمن عدم قدرة أي شخص حتى شركة واتساب نفسها على كشف محتوى الصورة أو الفيديو غير المرسل والمستقبل فقط.

تفاعلات سريعة دون زحام

ولجعل التجربة أكثر تفاعلية، سيتمكن المستلم من الرد على هذه اللقطات السريعة باستخدام الرموز التعبيرية (الإيموجي) أو الرسائل النصية.

ولتجنب الفوضى داخل المحادثة، سيقوم التطبيق بتجميع الصور والفيديوهات المتعددة المرسلة في نفس الوقت داخل رسالة واحدة مجمعة.

وحتى الآن، لم تعلن الشركة عن الموعد الرسمي لإطلاق هذه الميزة لجميع المستخدمين، حيث لا تزال قيد التطوير والتجربة.