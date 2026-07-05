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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قطر والهند تؤكد أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية

قطر والهند تؤكد أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية
قطر والهند تؤكد أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية
أ ش أ

 أكدت قطر والهند أهمية تسوية الخلافات والنزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم /الأحد/ وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، الذي يزور قطر حاليا، حيث بحثا المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجال الاقتصادي، واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون في عدد من الملفات ذات الأولوية لدولة قطر وجمهورية الهند، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك واللجان الثنائية بين البلدين.
وفي السياق ذاته، تسلم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رسالة خطية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، تتصل بالعلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال استقباله السفير السعودي لدى قطر الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في مقدونيا الشمالية تيمتشو موتسونسكي، الذي يزور قطر حاليا.
وجرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسوية الخلافات والنزاعات الوسائل الدبلوماسية تعزيز الأمن والاستقرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار

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